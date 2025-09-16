पत्नी की कमर तक आते-आते पति ‘खल्लास’, लोग बोले लव स्टोरी का ऐसा अंजाम

Russian Beauty Isabel Zahid Ali Khan Love Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कहानी काफी तेजी से वायरल हो रही है. रूस की खूबसूरत हसीना इसाबेल (Isabel) और अरबपति प्रॉपर्टी मालिक जाहिद अली खान (Zahid Ali Khan) की प्रेम कहानी ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है. हालांकि इसकी ये प्रेम साल 2019 की है. लेकिन इनकी ये प्रेम कहानी एक बार फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि उद्योगपति हर्ष गोयनका द्वारा इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिर से शेयर किया गया है.

हर्ष गोयनका ने शेयर की कहानी (Harsh Goenka shared the story)

मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें इसाबेल (Isabel) और जाहिद अली खान (Zahid Ali Khan) नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह तस्वीर पुरानी है, लेकिन हर्ष गोयनका द्वारा फिर से शेयर करने पर ये काफी तेजी शेयर होते ही वायरल हो गई. इस तस्वीर के साथ हर्ष गोयनका ने कैप्शन में लिखा कि रूसी इसाबेल ने जाहिद अली से उनकी 740 मिलियन डॉलर की संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए शादी की. प्यार > किस्मत. इसके साथ ही उन्होंने एक स्माइली भी दी. यह पोस्ट करते ही वायरल हो गई और इसे खूब प्रतिक्रियाएं मिलीं.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया (User Reactions)

वायरल हो रहे इस पोस्ट पर लोगों द्वारा जमकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही है. एक यूजर ने कमेंट हुए लिखा कि कई पुरुष दिखावे के लिए लड़कियों से शादी करते हैं. तो यह ठीक है. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि जब किस्मत बड़ी हो, तो प्यार भी बड़ा होता है.

क्या कहती है मीडिया रिपोर्ट्स?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसाबेल (Isabel) का दावा है कि उन्हें जाहिद अली खान (Zahid Ali Khan) से पहली नजर में ही प्यार हो गया था. उनका कहना है कि ज़ाहिद का व्यक्तित्व और आत्मविश्वास इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने उसी पल उनके साथ ज़िंदगी भर रहने का फैसला कर लिया. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जाहिद के छोटे कद से इसाबेल को कोई फर्क नहीं पड़ा.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं जाहिद अली खान (Zahid Ali Khan Net Worth)

रिपोर्ट के मुताबिक, जाहिद अली खान 740 मिलियन डॉलर (करीब 54 अरब रुपये) की संपत्ति है. जिसकी वजह से लोगों द्वारा इसाबेल की खूब आलोचना की जा रही है. कुछ लोग इसाबेल को शुगर बेबी और गोल्ड डिगर तक कह रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाहिद को अपने माता-पिता से अरबों की संपत्ति विरासत में मिली है. उनकी कुल संपत्ति सुनकर हर कोई हैरान है.

