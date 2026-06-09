Home > वायरल > Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में एक युवक हिमांशु जांगड़ा का महिलाओं पर विवादित बयान वायरल हुआ. उसने ₹370 बिरयानी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर सोशल मीडिया पर भारी विरोध हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 9, 2026 5:03:21 PM IST

'₹370 की बिरयानी' वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता
'₹370 की बिरयानी' वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता


Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें ऑडियंस में बैठे एक युवक ने महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी की. जानकारी के मुताबिक, युवक का नाम हिमांशु जांगड़ा बताया जा रहा है. हिमांशु ने प्रणित के शो में कहा था कि ‘उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी. लेकिन जब उसने घर छोड़ने के लिए कहा तो वह हैरान रह गया.’ हिमांशु ने आगे कहा कि ‘मेरे 370 रुपये लगे हैं, तो उसे वसूल तो करुंगा ही.’  युवक का ये बयान सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि युवक का ये बयान उसकी लड़कियों को प्रति अश्लील मानसिकता को दर्शाता है. 

कंपनी ने नौकरी से निकाला 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिमांशु को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर बढ़ने विरोध ने बाद युवक ने माफी मांगी और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया. हालांकि, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके बाद गुरुग्राम स्थित उसकी कंपनी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है. 

You Might Be Interested In

युवक को कंपनी से निकाला बाहर 

हिमांशु जांगड़ा स्टारविक डिजाइन नाम की कंपनी में काम करता था. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर बताया कि हिमांशु की नौकरी खत्म कर दी गई है. विवेक ने कहा कि वायरल वीडियो में दिखाई गई बातें गलत और आपत्तिजनक हैं. वे व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे विचारों से सहमत नहीं हैं और उनकी कंपनी भी इनका समर्थन नहीं करती. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच युवाओं पर गलत असर डाल सकती है. 

Ruturaj Gaikwad: सिलेक्टर्स ने नकारा, तो गायकवाड़ ने बल्ले से दिया जवाब, इस टीम के खिलाफ ठोकी सेंचुरी

वीडियो जारी कर दी जानकारी 

कंपनी के मालिक विवेक विश्वकर्मा ने अपने बयान में कहा कि किसी से गलती हो सकती है और उसे उसके परिणाम भी भुगतने चाहिए. लेकिन समाज को लोगों को सीखने, समझने और खुद को सुधारने का मौका भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करना कोई मजाक नहीं है. खासकर 22 साल के एक युवक के लिए यह बहुत असर डाल सकता है और उसके भविष्य को भी लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है.

Video: गौतम गंभीर को क्या हुआ? ड्रेसिंग रूम में दवाई लेते दिखे हेड कोच, वीडियो ने बढ़ाई फैंस की चिंता

Tags: Himanshu JangraRs 370 Ki Biryani Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026

8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

June 8, 2026
Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता
Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता
Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता
Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता