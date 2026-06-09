Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडी शो में लेने गया था मजे, अब खुद नौकरी से धोना पड़ा हाथ; ‘₹370 की बिरयानी’ वाले युवक को कंपनी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Rs 370 Biryani Viral Video: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें ऑडियंस में बैठे एक युवक ने महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी की. जानकारी के मुताबिक, युवक का नाम हिमांशु जांगड़ा बताया जा रहा है. हिमांशु ने प्रणित के शो में कहा था कि ‘उसने एक लड़की को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी. लेकिन जब उसने घर छोड़ने के लिए कहा तो वह हैरान रह गया.’ हिमांशु ने आगे कहा कि ‘मेरे 370 रुपये लगे हैं, तो उसे वसूल तो करुंगा ही.’ युवक का ये बयान सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. लोग इस पर तरह-तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि युवक का ये बयान उसकी लड़कियों को प्रति अश्लील मानसिकता को दर्शाता है.

कंपनी ने नौकरी से निकाला

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिमांशु को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर बढ़ने विरोध ने बाद युवक ने माफी मांगी और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया. हालांकि, विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. जिसके बाद गुरुग्राम स्थित उसकी कंपनी ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई की है.

युवक को कंपनी से निकाला बाहर

हिमांशु जांगड़ा स्टारविक डिजाइन नाम की कंपनी में काम करता था. विवाद बढ़ने के बाद कंपनी के संस्थापक विवेक विश्वकर्मा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर बताया कि हिमांशु की नौकरी खत्म कर दी गई है. विवेक ने कहा कि वायरल वीडियो में दिखाई गई बातें गलत और आपत्तिजनक हैं. वे व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे विचारों से सहमत नहीं हैं और उनकी कंपनी भी इनका समर्थन नहीं करती. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच युवाओं पर गलत असर डाल सकती है.

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वीडियो जारी कर दी जानकारी

कंपनी के मालिक विवेक विश्वकर्मा ने अपने बयान में कहा कि किसी से गलती हो सकती है और उसे उसके परिणाम भी भुगतने चाहिए. लेकिन समाज को लोगों को सीखने, समझने और खुद को सुधारने का मौका भी देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करना कोई मजाक नहीं है. खासकर 22 साल के एक युवक के लिए यह बहुत असर डाल सकता है और उसके भविष्य को भी लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है.

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