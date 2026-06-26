'तिलक लगाकर कमाएं ₹8.5 लाख'...ऋषिकेश के घाट से वायरल हुआ 'तगड़ा बिजनेस प्लान', लोग बोले— भाई, मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं!

अगर आपसे कोई कहे कि रोज़ सिर्फ 3 घंटे काम करके आप साल के ₹8.5 लाख कमा सकते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप यकीन न करें या सोचेंगे कि कोई हाई-टेक कॉर्पोरेट जॉब होगी. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सबका दिमाग चक्राकर रख दिया है. वीडियो में एक कंटेंट क्रिएटर दावा करता है कि गंगा आरती के बाद ऋषिकेश के घाट पर लोगों को तिलक लगाकर इतनी मोटी कमाई की जा सकती है. हालांकि वीडियो को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शूट किया गया था जिसमें लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड किए जा रहगे थे लेकिन जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, लोगों ने कमाई के एक नए तरीके की खोज पर बहस छेड़ दी है.

कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया एक्सपीरिएंस

वायरल वीडियो को mrtan.e_ नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है जिसमें वो ऋषिकेश में गंगा मैया के घाट पर बैठकर श्रद्धालुओं को तिलक लगाने का एक्सपीरिएंस रिकॉर्ड करता है. यूजर ने बताया कि शुरुआत के कुछ घंटे तो काफी सुस्त रहे. इक्का-दुक्का लोग ही आए और कमाई न के बराबर हुई। शख्स को लगने लगा कि उसका यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है. लेकिन शाम को जैसे ही गंगा आरती का समय हुआ, पूरा गेम ही पलट गया.

रोजाना 3 घंटे की मेहनत और जेब में ₹2,350!

जैसे ही गंगा आरती के समय घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी तो तिलक लगाने का काम भी चल पड़ा. लोग खुद-ब-खुद तिलक लगवाने के लिए आने लगे. कोई श्रद्धालु ₹20 दे रहा था तो किसी ने अपनी खुशी से ₹100 तक का नोट थमा दिया. इस तरह महज 3 घंटे के अंदर युवक ने कुल ₹2,350 की कमा लिए. जब 3 घंटे से पूरे साल की कमाई का अंदाजा लगाया तो जो फैक्ट सामने आए उन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा दी. उसने हिसाब लगाया कि 3 घंटे में ₹2,350 कमाए जाएं तो महीने की कमाई आराम से ₹70,000 के पार पहुंच जाएगी. और साल का पैकेज? पूरे ₹8.5 लाख (8.5 LPA)!

वीडियो पर आ गई कमेंट की बाढ़

mrtan.e_ ने अपनी वीडियो के कैप्शन में लिखा कि ‘8.5 लाख सालाना (सिर्फ 3 घंटे में). अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ शेयर करें.’ जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई. लोग अपनी 9-से-5 की नौकरी को कोसने लगे. एक यूजर ने लिखा कि ‘अभी बॉस को अभी रेजिगनेशन मेल कर रहा हूं, सुबह की बस से ऋषिकेश निकल रहा हूँ.’ अन्य यूजर ने लिखा कि ‘अगली गर्मियों की इंटर्नशिप का प्लान तो पक्का हो गया’. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘सबसे अच्छी बात तो यह है कि पैसे कमाने के साथ-साथ तुम लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे थे!’ चौथे यूजर ने लिखा, ‘अगर अगली बार मैं तुम्हें यहाँ दिखूं, तो हैरान मत होना’.

कुछ लोगों ने कंटेंट क्रिएटर को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इल्जाम भी लगाए हैं. एक यूजर ने लिखा कि श्रद्धा और भक्ति को इस तरह ‘बिजनेस मॉडल’ बनाकर नहीं देखना चाहिए. जबकि अन्य यूजर ने लिखा कि तिलक लगाना एक सेवा होती थी जिससे पुण्य मिलता था लेकिन आज लोगों ने इसे पैसे बनाने का जरिया बना लिया है.

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