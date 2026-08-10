‘मम्मी-मम्मी’ चिल्लाती रही पत्नी, बीच रास्ते बरसाता रहा लात-घूंसे; फिर थाने जाकर मास्टरमाइंड पति ने दिया एक और बड़ा झटका!

हरियाणा के रेवाड़ी से एक दिल दहला देने वाली वारदात तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां एक शख्स एक महिला को चोटी पकड़कर घसीटता है और रोड़ पर लाकर बेरहमी से मारपीट करता है. इस वारदात के दौरान महिला अपने आप को बचाने के लिए चीख-पुकार करती है. शख्स को बेरहमी से महिला का हाथ मरोड़ते हुए, चोटी पकड़कर इधर-उधर खींचते और मारपीट करते देखा गया. महिला के पास एक और व्यक्ति तमाशबीन बने खड़ा रहा. आवाज सुनकर कॉलोनी के अन्य लोगों ने हिंसा को रोका और महिला को सख्स से चंगुल से निकाला. लेकिन ताज्जब की बात तो यह है कि यह शख्स महिला का पति था जो पीटने के बाद, घटनास्थल से फरार हो गया और पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी के खिलाफ मारपीट की झूठी शिकायत लिखवा दी. यहां जानिए कैसे शातिर पति ने खौफनाक साजिश रचते हुए अपनी ही पत्नी को पीटने के बाजद, कानून की नजर में उसे गुनाहगार बना दिया.

वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शख्स अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटते, चोटी पकड़कर घसीटते नजर आ रहा है. इस दौरान महिला अपनी मां को पुकारती और मम्मी,मम्मी… कहते हुए चीख-पुकार करती है. पति उसे निर्ममता से पीटता है और महिला का हाथ मरोड़कर उसे असहनीय. पीड़ाए देता रहता है. वहां खड़ा एक शख्स, इस वारदात को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें पति को पत्नी पर जुल्म ढ़ाते और उसे सड़क पर पटकते देखा जा सकता है.

पड़ोसियों ने पत्नी को बचाया, पति ने उल्टा फंसाया

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, घटना रेवाड़ी के बावल थाना क्षेत्र की है जहां पति द्वारा सरेआम तमाशा बनाते देख पड़ोसियों ने पत्नी को उसके चंगुल से बचाया, जबकि आरोपी वहां से फरार हो गया. वह सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर को पत्नी से प्रताड़ित होने की बात कही. शख्स ने कहा कि उसकी पत्नी ने उसे लाठी से मारा है और उसका इलाज कर दीजिए. इसी झूठ के साथ, उसने खुद को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और मेडिकल रिपोर्ट लेकर सीधे थाने पहुंच गया. शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ मारपीट और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज भी करा दी.

पुलिस को बताया ‘जान का खतरा’

बताया जा रहा है कि पति 19 जुलाई को बावल थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ जान से मारने की धमकी और मारपीट की शिकायत करने पहुंचा. वहां उसने पुलिसकर्मियों को बताया कि पत्नी उसे समय पर खाना नहीं देती और छोटी-छोटी बात पर मारपीट करती है. पत्नी से उसे जान का खतरा है. इस वारदात के बाद, पत्नी सीधे थाने पहुंची और अपनी सफाई देते हुए पुलिस अधिकारियों को बताया कि कैसे उसका पति शराब पीकर रोजाना झगड़ा करता है, मारपीट करता है. महिला जैसे-तैसे एक कंपनी में नौकरी करके अपना घर चलाती है. तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी वह खुद चलाती है और बदले में उसे यह सुलूख झेलना पड़ता है.

पुलिस ने जारी किया बयान

इस वारदात के बाद अलग-अलग सोशल मीडिया दावे सामने आई लेकिन एक रिपोर्ट में बावल थाना प्रभारी ने वीडियो जारी किया और इसके पीछे की सच्चाई बताई. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो 10 महीने पुराना है, उस समय पत्नी की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी, लेकिन हाल ही में 19 जुलाई को दोनों पति-पत्नी में फिर से विवाद हुआ था जिसमें पत्नी ने पति के साथ मारपीट की जिससे पति के पैर में फ्रैक्चर हो गया जिसके बाद पति की शिकायत पर मेडिकल और एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. अमर उजाला की एक रिपोर्ट में भी इसका जिक्र किया गया है.

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