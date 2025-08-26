‘किसी दिलवाली ने हमें खत… ‘, प्रेमिका की चिट्ठी के लिए 500 पुश-अप्स; फौजी ने शेयर किया लव लेटर

Army Officer Love Story: जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम व्हाट्सअप और स्नैपचैट का ज़माना है वहीँ आज हम आपको एक ऐसा प्रेम भरा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ कर आप हैरान रह जाएंगे । कहीं न कहीं अब भी वो दौर जारी है जब लोग अपनों तक अपनी भावनाएं पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखते थे। दरअसल, एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने अपनी प्रेमिका से लिखी चिट्ठी के कई पन्नों के पत्र का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वहीँ जिसके कैप्शन में लिखा है, “यह उस दौर की बात है जब घर से आए पत्र और प्रेमिका का पत्र पढ़ने के लिए पुश-अप्स लगाने पड़ते थे। इस प्रेम पत्र के लिए 500 पुश-अप्स लगाने पड़े।” पूर्व सैनिक का यह पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

वायरल हुआ लेटर

दरअसल इन्होने सोशल मीडिया पर अपनी जवानी के दिनों का प्रेम पत्र शेयर किया। वहीँ इस पूर्व सैनिक का नाम कैप्टन धर्मवीर सिंह बताया जा रहा है। कैप्टन ने पत्र का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वहीँ इस वीडियो में गुलाम अली की मशहूर गजल- ‘चुपके-चुपके रात दिन आंसू बाहना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है’ सुनी जा सकती है।

शादी कर 5 महीने तक मनाई सुहागरात…फिर पत्नी को छोड़ा ऐसी जगह, मायके वालों ने भी बेटी मानने से किया इंकार

चिट्ठी के लिए लगाने पड़ते थे पुश अप्स

इस पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ”मैंने 1 नवंबर 2001 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई में दाखिला लिया। यह पत्र मेरी तत्कालीन प्रेमिका, जो अब मेरी पत्नी हैं, उन्होंने 10 दिसंबर 2001 को लिखा था। उस समय, एक छोटा सा पत्र या कार्ड प्राप्त करने के लिए 100-50 पुश-अप्स लगाने पड़ते थे, फिर सीनियर्स हमें हमारे पत्र देते थे। यह हमारी परंपरा थी, जिसका हम सभी बड़े प्यार और खुशी से पालन करते थे।

Delhi-NCR Weather: दिल्ली में यूं ही सुहाना रहेगा मौसम, Delhi-NCR में झमाझम बरसेंगे बदरा; IMD का अलर्ट