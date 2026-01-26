Home > वायरल > Republic Day 2026: तिरंगे के रंग में रंगा शख्स! श्रीनगर के लाल चौक पर मनाया गणतंत्र दिवस का जश्न, देखें VIDEO

Viral Video: भारत ने रविवार को अपना 77वां गणतंत्र दिवस "वंदे मातरम के 150 साल" की थीम पर देश भर में समारोहों के साथ मनाया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह की अध्यक्षता की. दे

By: Heena Khan | Published: January 26, 2026 1:50:34 PM IST

Viral Video: भारत ने रविवार को अपना 77वां गणतंत्र दिवस “वंदे मातरम के 150 साल” की थीम पर देश भर में समारोहों के साथ मनाया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह की अध्यक्षता की. देश की राजधानी से लेकर देश के दूर-दराज के कोनों तक, यह दिन परेड, झंडा फहराने की रस्मों और देशभक्ति की व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों के साथ मनाया गया.

श्रीनगर से एक देशभक्ति भरा पल

श्रीनगर के मशहूर लाल चौक से ऐसा ही एक पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में गुजरात के अहमदाबाद का एक टूरिस्ट लाल चौक के ऐतिहासिक घंटाघर पर गणतंत्र दिवस मनाते हुए दिखा. तिरंगे के रंगों में रंगे उस आदमी ने ब्रह्मोस मिसाइल का एक छोटा मॉडल पकड़ा हुआ था, उसने राष्ट्रीय झंडा लहराया और “भारत माता की जय” के नारे लगाए.

क्या बोला टूरिस्ट 

मीडिया से बात करते हुए, अरुण नाम के टूरिस्ट ने श्रीनगर में गणतंत्र दिवस मनाने के बारे में अपने विचार शेयर किए और बताया कि पिछले कुछ सालों में माहौल कैसे बदला है. उन्होंने कहा, “मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को बधाई देता हूं. मैं 2022 से लगातार यहां आ रहा हूं. यहां से मैं भारत सरकार और PM मोदी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज के युवा सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि सपनों को सच होते हुए देखते हैं. यहां तिरंगा फहराना और लहराना एक चुनौती हुआ करता था. नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहां तिरंगा फहराया था. उस समय हालात अच्छे नहीं थे. मैं 2022 से यहां अकेला आ रहा हूं, और मैं यहां तिरंगा लहरा रहा हूं.”

Tags: KashmirRepublic Day Specialsri nagarviral video
