इस देश में टूरिस्ट्स को किराए पर मिलती है बीवी, रेंट जान घूम जाएगा आपका माथा!

Rental Wife In Thailand: किराए की पत्नी की कीमत उसकी आयु, एजुकेशन, सुंदरता और अवधि के आधार पर तय की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह राशि 1600 डॉलर से लेकर 1.16 लाख डॉलर (करीब 1.4 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये) तक हो सकती है।

Published By: Ashish Rai
Published: September 5, 2025 23:00:06 IST

Thailand Nightlife: थाईलैंड अपनी शानदार नाइटलाइफ़ और खूबसूरत बीचेज़ के लिए दुनियाभर में मशहूर है, हालाँकि हाल ही में सामने आया एक अजीबोगरीब चलन अब वहाँ सुर्खियाँ बटोर रहा है। यह चलन है रेंटल वाइफ सर्विस, यानी किराए पर पत्नी रखने का। इस सेवा के तहत कोई भी मर्द पैसे देकर एक निश्चित अवधि के लिए किसी महिला को पत्नी के रूप में अपने साथ रख सकता है। इस दरम्यान महिला उसके लिए खाना बनाती है, घूमने जाती है और परिवार जैसा माहौल प्रदान करती है। हालाँकि इसे कानूनी शादी नहीं माना जाता, लेकिन अगर वे चाहें तो बाद में आपसी सहमति से दोनों शादी रचा सकते हैं।

कैसे हुआ खुलासा

हाल ही में आई एक किताब ने इस गुप्त धंधे का खुलासा किया है। लेखिका के अनुसार, ज़्यादातर महिलाएँ गरीब परिवारों से आती हैं और पहले से ही नाइट क्लब या बार में काम करती हैं। विदेशी पर्यटकों से मिलने के बाद वे इस राह पर कदम रखती हैं।

किराए की पत्नी की कीमत उसकी आयु, एजुकेशन, सुंदरता और अवधि के आधार पर तय की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह राशि 1600 डॉलर से लेकर 1.16 लाख डॉलर (करीब 1.4 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये) तक हो सकती है। यही बड़ा कारण है कि यह चलन अब थाईलैंड में एक बड़े कारोबार में तब्दील हो चुका है।

समाज और सरकार की बढ़ाई चिंता

यह चलन कई महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत प्रदान कर रहा है, वहीँ समाज और नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है। थाई सरकार ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है और महिलाओं की सुरक्षा और शोषण को रोकने के लिए कड़े कानून लाने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी और बढ़ते अकेलेपन ने इस अजीबोगरीब प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है।

