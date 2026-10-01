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Ravi Kishan ने Irfan Pathan को भी करा डाला अपना वायरल स्टेप; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

Ravi Kishan Dance Viral Video: मुंबई में सिनेमा, टेलीविज़न और स्पोर्ट्स की दुनिया के नाम एक साथ आए, लेकिन इवेंट के एक अचानक आए पल ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा. रवि किशन और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान एक डिस्कशन के लिए साथ आए

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 12:21:12 PM IST

ravi kishan irfan pathan viral video
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Ravi Kishan Dance Viral Video: मुंबई में सिनेमा, टेलीविज़न और स्पोर्ट्स की दुनिया के नाम एक साथ आए, लेकिन इवेंट के एक अचानक आए पल ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा. रवि किशन और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान एक डिस्कशन के लिए साथ आए, जिसमें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और रीजनल भाषाओं की बढ़ती पहुंच पर फोकस किया गया. बातचीत में भारत भर में ऑडियंस के कंटेंट देखने के बदलते तरीके पर भी बात हुई. हालांकि, सेशन जल्द ही मज़ेदार हो गया जब दोनों लोगों ने स्टेज पर एक मज़ेदार पल शेयर किया. रवि से जुड़ा एक जाना-पहचाना डांस मूव हाइलाइट बन गया, जिसने ऑडियंस को इस डिस्कशन-ड्रिवन इवेंट के दौरान एक सरप्राइज़ मोमेंट दिया.

रवि किशन ने इरफान पठान संग किया डांस 

FICCI फ्रेम्स 2026 के दूसरे दिन, रवि किशन और इरफ़ान पठान ने लाइटिंग अप अ बिलियन स्क्रीन्स टाइटल वाले पैनल में हिस्सा लिया. सेशन में स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग और रीजनल भाषाएं कैसे कंटेंट को ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं, इस पर बात हुई. एक समय पर, रवि ने इरफ़ान के साथ अपना वायरल डांस स्टेप फिर से बनाया. इस मूव ने पहले भी सबका ध्यान खींचा था जब एक्टर ने इसे एक दूसरे इवेंट में स्टेज पर चलते हुए किया था. इस बार, भोजपुरी स्टार ने वही स्टेप FICCI फ्रेम्स स्टेज पर किया और इरफ़ान को अपने साथ शामिल किया. इस पल का एक वीडियो ऑनलाइन आने के बाद यह अचानक हुआ कोलेबोरेशन तुरंत चर्चा का विषय बन गया.

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रवि किशन की हालिया फिल्में 

रवि इस साल फिल्मों और टेलीविज़न में व्यस्त रहे हैं. उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन, माँ बहन, धमाल 4, आर्यभट्ट का ज़ीरो और मिर्ज़ापुर: द मूवी शामिल हैं. उन्होंने रियलिटी शो द अलायंस में भी हिस्सा लिया.

Tags: bollywoodIrfan PathanRavi Kishanviral video
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