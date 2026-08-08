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Ohh My Dog… जमके प्यार बरसा रही थी रवीना टंडन, फिर अचानक भड़क गया कुत्ता… फिर एक्ट्रेस ने जो किया, घबरा गए पैपराजी!

मुंबई में बच्चों और पेट लवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ओह माय डॉग' (Ohh My Dog) की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी जहां एक्ट्रेस रवीना टंडन के साथ एक रोमांचक और डरावना वाक्या हो गया लेकिन सिचुएशन को रवीना ने जिस समझदारी से हैंडल किया वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: August 8, 2026 10:15:38 AM IST

Ohh My Dog... जमके प्यार बरसा रही थी रवीना टंडन, फिर अचानक भड़क गया कुत्ता... फिर एक्ट्रेस ने जो किया, घबरा गए पैपराजी!
Ohh My Dog... जमके प्यार बरसा रही थी रवीना टंडन, फिर अचानक भड़क गया कुत्ता... फिर एक्ट्रेस ने जो किया, घबरा गए पैपराजी!


मुंबई में हाल ही में बच्चों और पेट लवर्स के बीच चर्चा का विषय बनी फिल्म ‘ओह माई डॉग’ (Ohh My Dog) की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस शानदार शाम में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन और दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी समेत कई जाने-माने सितारे पहुंचे थे. फिल्म के निर्देशक अमित राय और निर्माता रमेश तौरानी भी इस खास मौके पर मौजूद थे. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, और रेड कार्पेट पर सितारे पैपराजी के लिए पोज दे रहे थे, तभी वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कुछ पल के लिए सबकी सांसे थाम दीं. स्क्रीनिंग के दौरान एक प्यारा सा कुत्ता अचानक आक्रामक हो गया और सीधे एक्ट्रेस रवीना टंडन की तरफ बढ़ा. कोई भी आम इंसान ऐसी अचानक हुई घटना से घबरा सकता था या डरकर पीछे हट सकता था, लेकिन रवीना ने जिस ग्रेस और समझदारी के साथ इस डरावने पल को संभाला, उसने हर किसी का दिल जीत लिया. आइए जानते हैं कि आखिर रेड कार्पेट पर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था और कैसे अभिनेत्री ने इस स्थिति को बेहद सहजता से संभाल लिया.

जब अचानक कुत्ते ने पकड़ी रवीना की ड्रेस

रेड कार्पेट पर पीले रंग के खूबसूरत आउटफिट में नजर आ रही रवीना टंडन हर बार की तरह बेहद हसीन लग रही थीं. वह वहां मौजूद एक कुत्ते के साथ प्यार से खेल रही थीं, उसे दुलार रही थीं और पैपराजी के लिए तस्वीरें भी खिंचवा रही थीं. माहौल पूरी तरह से खुशनुमा था. लेकिन अचानक मामला तब बदल गया जब रवीना उठीं, तो कुत्ते की नजर उनकी ड्रेस की आस्तीन पर लटक रहे एक ढीले धागे पर पड़ गई. कुत्ते ने खेल-खेल में या जिज्ञासावश उस धागे को अपने दांतों से पकड़ लिया और भौंकने लगा.

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डरने के बजाय दिखाया गजब का संयम

ऐसी अचानक हुई हरकत से कोई भी घबरा सकता था, लेकिन रवीना टंडन ने अपनी जगह पर एकदम शांत रहना बेहतर समझा. उन्होंने न तो डरकर कोई चीख-पुकार मचाई और न ही उस कुत्ते को झटके से दूर धकेला, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती थी. उन्होंने पूरी समझदारी दिखाते हुए तुरंत मौके पर मौजूद हैंडलर्स को स्थिति को सुरक्षित तरीके से संभालने का पूरा मौका दिया. जब ट्रेनर्स और हैंडलर्स ने स्थिति को पूरी तरह काबू में कर लिया और सब कुछ सामान्य हो गया, तो रवीना ने डरने या गुस्सा होने के बजाय एक सच्चे एनिमल लवर की तरह दोबारा उस कुत्ते को प्यार से थपथपाया.

बाद में पैपराजी को दी सही जानकारी

जब मामला शांत हो गया और पैपराजी ने घबराकर रवीना से पूछा कि क्या उन्हें कोई चोट आई है या वह डर गईं, तो एक्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक हैं. उन्होंने हंसते हुए समझाया कि कुत्ता किसी अन्य कुत्ते को देखकर भौंकने लगा था, और संयोग से उनकी ड्रेस का धागा उसके दांतों में उलझ गया था, जिससे वह थोड़ा सा खिंच गया था. रवीना की इस कूल और मैच्योर अदा ने साबित कर दिया कि वह जानवरों से कितना सच्चा प्यार करती हैं.

फिल्म के सेट पर हुआ था एक वाक्या

यह पूरी घटना जिस फिल्म की स्क्रीनिंग पर हुई, वह कोई आम फिल्म नहीं है. ‘ओह माई डॉग’ फिल्म की शूटिंग असम और बिहार के खूबसूरत हिस्सों में की गई है. फिल्म के निर्देशक अमित राय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जानवरों के साथ काम करना कितना मुश्किल काम होता है. उन्होंने एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए बताया था कि फिल्म में 200 से ज्यादा कुत्तों को एम्बुलेंस के पीछे भागते हुए दिखाने वाला एक बड़ा सीन शूट करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. चूंकि वे सभी अनट्रेनड (प्रशिक्षित) कुत्ते थे, इसलिए एक एनजीओ की मदद ली गई जो एम्बुलेंस के जरिए आवारा कुत्तों को खाना खिलाती है. इस प्रोसेस को कई दिनों तक दोहराया गया तब जाकर वह शानदार सिनेमैटिक सीन शूट हो पाया था.

जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी के अलावा पवन मल्होत्रा, माहि राय, राजेश कुमार, गीता अग्रवाल, विजय मिश्रा, श्रीधर दुबे, बुल्लू कुमार और सुलक्षणा बरुआ जैसे बेहतरीन कलाकार भी अहम रोल में नजर आए हैं.

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