क्या आप भी हैं गोल गप्पा पगलू? इस Video को देखते ही मचला जाएगा ‘जी’, आज ही खाना छोड़ देंगे पानीपुरी

By: Preeti Rajput | Published: February 17, 2026 10:01:17 AM IST

Viral Video: स्ट्रीट फूड लोगों का सबसे पसंदीदा खान-पान संस्कृति का अहम हिस्सा है. लेकिन इस खाने की साफ-सफाई को लेकर अक्सर सवाल उठता है. हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आए है जिसने एक बार फिर से स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अमृतसर के एक पानीपुरी (गोलगप्पा) स्टॉल का वीडियो सोशल मीडिया आग की तरह वायरल हो रहा है. जिसमें गोलगप्पे के मसाले के कंटेनर से जिंदा चूहा निकलता हुआ नजर आ रहा है. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर karan_dhanju26 ने शेयर किया है. कंटेंट क्रिएटर अपने दोस्त के साथ पानीपुरी खा रहे थे. तभी उनकी नजर पानी से भरे बड़े बर्तन में हो रही हलचल पर पड़ी और फिर नजारा देख वह हैरान रह गए.

गोलगप्पे के मिक्स में चौंकाने वाला चूहा

कंटेंट क्रिएटर @karan_dhanju26 के एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो में अमृतसर के एक गोलगप्पे स्टॉल पर यह डरावनी घटना दिखाई गई, जहां मसालेदार पानी के कटोरे में एक जिंदा चूहा आ गया. क्लिप में चूहे को मसाले के बीच छपछपाते हुए दिखाया गया है और वेंडर उसे नाले में कूदने से पहले निकालता है.

इस वीडियो का कैप्शन था “पानी पूरी में चूहा,” और इसे देखते ही देखते लगभग 347.6k व्यूज मिल गए हैं. दोनों ने वेंडर को खराब मिक्स फेंकने पर मजबूर कर दिया, हालांकि यह साफ नहीं है कि चूहा बहुत देर से तैरकर अंदर आया था या फिर ताजा उछलकर आया था.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई

यूज़र्स ने पोस्ट पर कई लाइक्स, कमेंट्स और रीशेयर किए. एक यूजर ने सोचा, ‘बाकी सेटअप तो बहुत साफ लग रहा था. तो वहां क्या हुआ? क्या वह गाड़ी लगने के बाद अंदर आया, या बहुत पहले से था?’ दूसरे ने कहा, ‘चूहा जरूर तभी अंदर आया होगा क्योंकि वह इतनी देर तक जिंदा कैसे रहा.’ कई लोगों ने लिखा- ‘प्लीज़ कहो कि ये AI है.’ 

