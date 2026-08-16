बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम के बीच चूहे की उछल-कूद, वायरल Video ने खोल दी क्विक-डिलिवरी सर्विसेस की पोल; Online ऑर्डर करने से पहले देखें!

आजकल ऑनलाइन ग्रॉसरी और क्विक-डिलीवरी का जमाना है, जहां एक क्लिक पर घर का सामान मिनटों में पहुंच जाता है. लेकिन इन सबके बीच क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर आने वाला खाना या आइसक्रीम किस तरह के गंदे और बदहाल माहौल में स्टोर किया जाता है? महाराष्ट्र के कल्याण (Kalyan) इलाके से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की हाइजीन और फूड सेफ्टी पोल खोलकर रख दी है. कल्याण के गोदरेज हिल इलाके में स्थित ‘ब्लिंकिट’ (Blinkit) के एक फुलफिलमेंट स्टोर के अंदर आइसक्रीम के क्रेट में एक जिंदा चूहा घूमता हुआ नजर आया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है और वे खाने की सेफ्टी, प्योरिटी और सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं.

कल्याण के गोदाम में क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना कल्याण के गोदरेज हिल इलाके की है, जहां एक पॉपुलर क्विक-कॉमर्स कंपनी ‘ब्लिंकिट’ का लोकल डिलीवरी हब या यूनिट बना हुआ है. इस यूनिट के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आइसक्रीम के स्टोरेज क्रेट और फ्रोजन प्रोडक्ट्स के बीच एक जिंदा चूहा बेखौफ होकर घूम रहा है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, स्थानीय लोगों और ग्राहकों के बीच हड़कंप मच गया. लोग इस बात से बेहद गुस्से में हैं कि बच्चों और परिवारों तक पहुंचने वाला सामान इतनी गंदगी और चूहों के बीच कैसे स्टोर किया जा सकता है. जनता ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग प्रशासन (FDA) और स्थानीय नगर निगम से मांग की है कि इस सेंटर की तुरंत जांच की जाए और अगर कोई लापरवाही मिलती है, तो कड़ी कार्रवाई की जाए.

मलाड में पहले भी हो चुकी है ऐसी सख्त कार्रवाई

यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी महाराष्ट्र FDA ने हाल ही में फूड सेफ्टी और हाइजीन के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. हाल ही में मुंबई के मलाड वेस्ट (Malad West) में सर्वोदय भवन, रामचंद्र लेन पर स्थित एक फूड एस्टेब्लिशमेंट पर FDA ने छापा मारा था. 7 अगस्त को हुई इस जांच के दौरान अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. वहां जो हालात मिले, वे बेहद डरावने थे.

जांच में अधिकारियों ने पाया कि खाने-पीने के प्रोडक्ट्स को बहुत ही गंदे तरीके से रखा गया था. कई चीजें सीधे गंदे रैक या जमीन पर पड़ी थीं. कोल्ड-स्टोरेज की हालत बेहद खराब थी और वहां एक्सपायर्ड, टूटे-फूटे या सील खुले हुए पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स मिले. सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस यूनिट में चूहों और कीड़ों को भगाने या रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं था, यानी वहां चूहों का तगड़ा आतंक था. इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट बहुत खराब था और खाना संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस या हेल्थ रिकॉर्ड का कोई अता-पता नहीं था.

खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत तुरंत लगा ताला

इन गंभीर लापरवाहियों को देखते हुए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 (FSSA) के सेक्शन 32(3) और अन्य नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई. FDA ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस ढ़ांचे का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 27 जुलाई से अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस निलंबन के बाद वह यूनिट अब किसी भी तरह का फूड प्रोडक्ट न तो बेच सकती है, न बांट सकती है और न ही कोई बिजनेस चला सकती है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इसके बावजूद कोई यूनिट गैरकानूनी तरीके से काम करती पाई गई, तो उस पर और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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