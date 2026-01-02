Viral Video: इंस्टाग्राम पर छाया 28 साल पुराना वीडियो, लोगों ने नए साल पर लिया था ऐसा संकल्प…!

Happy New Year 2026: नए साल पर हर कोई संकल्प लेता है कि वो ऐसा करेगा, वैसा करेगा लेकिन इंस्टाग्राम पर साल 1997 का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आम लोग नए साल के लिए अपने संकल्प बताते नजर आते हैं. ये क्लिप फेमस टीवी शो मूवर्स एंड शेकर्स की है, जिसे शेखर सुमन होस्ट करते थे. वीडियो में लोगों की बातें सीधी, मजेदार और दिल से कही हुई लगती हैं.

वीडियो में एक महिला कहती है कि वो डाइट शुरू करेगी और चाट-मिठाई छोड़ देगी, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो चार प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करती दिखती है. एक युवती हंसते हुए कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है. वहीं एक युवक मजाक में कहता है कि उसका लक्ष्य हर महीने एक गर्लफ्रेंड बनाना है.

पैसे और पहनावे पर अलग-अलग सोच

कुछ लोग नए साल में कम खर्च करने की बात करते हैं, तो कोई कहता है कि वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा. एक व्यक्ति बताता है कि वो अब जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू करेगा. वहीं एक छोटा बच्चा मासूमियत से कहता है कि उसका संकल्प है स्कूल में किताबें नहीं ले जाना.

सादगी और ईमानदारी ने जीता दिल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर इस तरह बताया गया कि ये 1997 में आम भारतीयों की नए साल को लेकर सोच दिखाता है. वीडियो नए साल 2026 से पहले सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया. कई लोगों ने लिखा कि 90 के दशक के लोग ज्यादा सहज, शांत और खुश नजर आते हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

किसी ने कहा कि 90 के दशक में लोग ज्यादा कूल थे. एक अन्य यूजर ने लिखा कि उस समय लोग अपनी बात हल्के अंदाज में रखते थे और अलग राय को सहजता से लिया जाता था. कुछ लोगों ने ये भी नोट किया कि इतने साल पहले भी लोगों की अंग्रेजी काफी अच्छी थी. कई यूजर्स ने वीडियो में दिख रही सच्ची मुस्कान की तारीफ की.

1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लोग पुराने साल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की सोचते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया जाता है और नए लक्ष्य तय किए जाते हैं.

भारत में नए साल का उत्सव

भारत में नया साल परिवार के साथ मनाया जाता है. लोग एक-दूसरे को मिठाई देते हैं, घर सजाते हैं और खास खाना बनाते हैं. नए साल के संकल्प लेना भी एक आम परंपरा है, जो लोगों को खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है.