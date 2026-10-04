Rapido Ride के बाद पैसे मांगने पहुंचा ड्राइवर, कैमरा ऑन होते ही बदल गए लड़की के तेवर; VIDEO ने मचाया बवाल!

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक लड़की ने 186 रुपये की रैपिडो राइड बुक की और गंतव्य मॉल पहुंचने के बाद बिना पैसे दिए चुपचाप अंदर चली गई. जब ड्राइवर ने अपने मेहनत के पैसे मांगने के लिए उसका पीछा किया, तो स्थिति पूरी तरह बदल गई. लड़की ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और बात को घुमाने लगी. कभी उसने ऑनलाइन पेमेंट होने का दावा किया, तो कभी कैश देने की बात कही. जब ड्राइवर ने अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके वीडियो बनाना शुरू किया, जो अब इंटरनेट पर नई बहस छेड़ रहा है.

वीडियो ऑन होते ही बदले लड़की के तेवर और बहाने

दावा किया जा रहा है कि ड्राइवर के मोबाइल कैमरा चालू करने के बाद लड़की के तेवर पूरी तरह बदल गए. बहस के दौरान उसने अपनी बात बदलते हुए कभी कहा कि उसने ऑनलाइन भुगतान कर दिया है, तो कभी कैश देने का नाटक करने लगी. बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि उसने ड्राइवर के व्यवहार और उसकी भाषा पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए. वह यह साबित करने की कोशिश करने लगी कि गलती ड्राइवर की ही है. वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड के सामने लड़की ने कैब ड्राइवर पर बदतमीजी और छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए.

देखें वीडियो-

🚨 VIRAL : A dispute reportedly broke out between a woman and a Rapido driver after she allegedly refused to pay the fare for her ride to the office. The argument escalated when the driver demanded payment, and a video of the incident has surfaced online. https://t.co/l4fhkkV9kF — indiainlast24hr (@indiain24hr) October 4, 2026

भीड़ का बिना सोचे-समझे लड़की के पक्ष में खड़ा होना

इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला और शर्मनाक पहलू यह था कि मौके पर मौजूद भीड़ ने बिना पूरी बात जाने और बिना सच्चाई पर गौर किए लड़की का पक्ष लेना शुरू कर दिया. आसपास खड़े लोगों ने ड्राइवर की एक नहीं सुनी और उसे ही दोषी ठहराने लगे. यहाँ तक कि भीड़ ने ड्राइवर से कैमरा बंद करने तक के लिए दबाव बनाया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस और वायरल सच्चाई

इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. हालांकि, इस मामले में अभी दोनों पक्षों के दावों और परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह वीडियो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डिजिटल युग में सबूत होना कितना जरूरी हो गया है. इस घटना ने एक बार फिर से राइड शेयरिंग और कैब चालकों की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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