Rapid Metro Viral Video: रैपिड रेल में सीट पर ही प्रेमी जोड़ा करने लगा अश्लील काम, संबंध बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Rapid Metro MMS: सोशल मीडिया पर आए दिन आपत्तिजनक वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ दिनों पहले सोशल मीडियो पर 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था. उससे पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोफिक एसके के वीडियो ने बवाल काटा था. अब मेरठ–गाजियाबाद रैपिड रेल का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

वीडियो में दिख रहा है कि एक कपल मेट्रो में ही संबंध बना रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद NCRTC महकमे में हड़कंप मच गया. ऐसे में वीडियो को लेकर NCRTC ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही वीडियो वायरल करने के आरोप में एक कर्मचारी को निष्कासित कर दिया गया है. वीडियो 24 नवंबर का बताया जा रहा है.

स्कूल ड्रेस में दिख रही है लड़की

वायरल वीडियो के मुताबकि मोदीनगर से मेरठ के बीच यात्रा के दौरान एक युवक और युवती सार्वजनिक तौर पर सीट पर बैठे-बैठे अश्लीलता करते नजर आ रहे हैं, जो रैपिड रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. जांच में सामने आया कि ये दोनों दुहाई स्टेशन से सवार हुए थे. वीडियो में युवती स्कूल ड्रेस में नजर आती है, जबकि युवक सफेद स्वेटर पहने हुए दिखाई दे रहा है.

कपल जिस समय मेट्रो में अश्लील काम कर रहा था, उस समय कोच में यात्रियों की संख्या कम थी. फिलहाल इस संबंध में किसी की पहचान या शैक्षणिक संस्थान का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और तथ्य सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी वायरल होते रहे हैं वीडियो

गौरतलब है कि मेट्रो से पहले भी कई तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिसमें अश्लील डांस और कपल का रोमांस दिखता है, लेकिन मेट्रो में इस तरह संबंध बनाते हुए वीडियो पहली बार सामने आया है.

पुलिस और NCRTC प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेल समेत सभी सार्वजनिक परिवहन साधनों में नियमों का पालन करें. इस तरह की हरकत पर मेट्रो प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद है.