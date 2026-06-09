‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला

मलयालम टेलीविजन की जानी-मानी हस्ती और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट रंजिनी हरिदास ने अपने हालिया व्लॉग में करियर के दौरान झेली कुछ मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है. हिट रियलिटी शो ‘स्टार सिंगर’ से रंजिनी घर-घर में मशहूर हो गईं. कुछ फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, अब वह यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं, जहां वह अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरव्यू और निजी अनुभव साझा करती हैं.

मशहूर सितारों ने रखी अजीब मांग



रंजिनी हरिदास ने याद करते हुए बताया, ‘हम सभी एक अभिनेता को जानते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ. मैं आमतौर पर हर किसी से आसानी से घुलमिल नहीं जाती. एक बार उस व्यक्ति ने मुझे बिना शर्ट वाली तस्वीर भेजी और बदले में मुझसे भी वैसी ही तस्वीर भेजने को कहा. मैंने उससे पूछा, ‘तुम्हें क्या हो गया है?’ एक और बार, संगीत जगत के एक मशहूर व्यक्ति ने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए कहा.’

दिया ताबड़तोड़ जवाब

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इस अजीब मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी. मलयालम एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उनका कहना था, ‘मैं हर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और जो इच्छुक हैं उनके लिए खोलूंगा, जो इच्छुक नहीं हैं उन्हें छोड़ दो.’ मैंने कहा, ठीक है, अनुमति मांगो और जो चाहो करो, लेकिन जो अनुमति नहीं देते उन्हें परेशान मत करो. ऐसे मामलों में, मैं कड़ी प्रतिक्रिया देती हूं.’

कौन हैं रंजिनी हरिदास?