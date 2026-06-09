Home > वायरल > ‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला

‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला

Ranjini Haridas: मलयालम अभिनेत्री, मॉडल और लोकप्रिय टेलीविजन प्रस्तोता रंजिनी हरिदास हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि संगीत जगत के एक मशहूर हस्ती ने एक बार उनसे अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए कहा था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 10:19:24 PM IST

रंजिनी हरिदास के साथ हुआ अजीब व्यवहार
रंजिनी हरिदास के साथ हुआ अजीब व्यवहार


मलयालम टेलीविजन की जानी-मानी हस्ती और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट रंजिनी हरिदास ने अपने हालिया व्लॉग में करियर के दौरान झेली कुछ मुश्किलों के बारे में खुलकर बात की है. हिट रियलिटी शो ‘स्टार सिंगर’ से रंजिनी घर-घर में मशहूर हो गईं. कुछ फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, अब वह यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं, जहां वह अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरव्यू और निजी अनुभव साझा करती हैं.

मशहूर सितारों ने रखी अजीब मांग

रंजिनी हरिदास ने याद करते हुए बताया, ‘हम सभी एक अभिनेता को जानते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे. एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ. मैं आमतौर पर हर किसी से आसानी से घुलमिल नहीं जाती. एक बार उस व्यक्ति ने मुझे बिना शर्ट वाली तस्वीर भेजी और बदले में मुझसे भी वैसी ही तस्वीर भेजने को कहा. मैंने उससे पूछा, ‘तुम्हें क्या हो गया है?’ एक और बार, संगीत जगत के एक मशहूर व्यक्ति ने मुझसे बदतमीजी से बात की और मुझे अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए कहा.’

दिया ताबड़तोड़ जवाब

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इस अजीब मांग पर क्या प्रतिक्रिया दी. मलयालम एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उनका कहना था, ‘मैं हर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और जो इच्छुक हैं उनके लिए खोलूंगा, जो इच्छुक नहीं हैं उन्हें छोड़ दो.’ मैंने कहा, ठीक है, अनुमति मांगो और जो चाहो करो, लेकिन जो अनुमति नहीं देते उन्हें परेशान मत करो. ऐसे मामलों में, मैं कड़ी प्रतिक्रिया देती हूं.’

कौन हैं रंजिनी हरिदास?

रंजिनी हरिदास ने 2000 में मिस केरल का खिताब जीतने के बाद प्रसिद्धि हासिल की और बाद में रियलिटी शो ‘स्टार सिंगर’ की होस्ट के रूप में घर-घर में पहचान बनाई. उनकी ऊर्जावान शैली, आत्मविश्वास और मलयालम और अंग्रेजी के सहज मिश्रण ने केरल में टेलीविजन एंकरिंग को एक नया रूप देने में मदद की. पिछले कई वर्षों में, उन्होंने बिग बॉस मलयालम और सा रे गा मा पा केरलम जैसे कई लोकप्रिय शो के साथ-साथ प्रमुख पुरस्कार समारोहों की मेजबानी की है. उन्होंने चाइना टाउन, पूक्कालम और एंट्री जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है.

Tags: ranjini haridasranjini haridas news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

पेट के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 6 फल

June 9, 2026

PF ट्रांसफर करने के 6 स्टेप्स

June 9, 2026
‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला
‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला
‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला
‘मुझे अपने साथ बिस्तर पर सोने को कहा’, इस हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा; कपड़े उतारने तक को बोला