रांची के शख्स ने रंगीन शार्पनर को मिनी ऑटो रिक्शा में बदला, वीडियो हुआ वायरल

रांची का एक कलाकार चतुर रेखाचित्रों और मजेदार ध्वनि प्रभावों का उपयोग करके रंगीन शार्पनर को छोटे एनिमेटेड वाहनों में तबदील कर दिया है. तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी.

रांची का एक कलाकार चतुर रेखाचित्रों और मजेदार ध्वनि प्रभावों का उपयोग करके रंगीन शार्पनर को छोटे एनिमेटेड वाहनों में तबदील कर दिया है. तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी. रचनात्मकता अक्सर हमारे आस-पास रहती है. ये हमेशा ही छोटी-छोटी चीजों से शुरु होती है. कुछ लोगों में उन वस्तुएं में जादू देखने की कला होती है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं. थोड़ी सी कल्पना से, साधारण वस्तुएं भी मजेदार विचारों और मनोरंजक कहानियों में बदल सकती हैं. रांची का एक व्यक्ति ठीक यही कर रहा है.

वह रंगीन शार्पनर का उपयोग करके छोटे-छोटे भारतीय वाहन बना रहे हैं और उन्हें एनिमेशन के माध्यम से जीवंत कर रहे हैं. उनके चमकीले मॉडल और चतुर रेखाचित्र लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं.

एक व्यक्ति ने रंगीन शार्पनर का उपयोग करके भारतीय वाहन बनाएं

वीडियो की शुरुआत में वह कहते हैं, यह एक शार्पनर है, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे है और मेज पर रखे कुछ रंग-बिरंगे शार्पनर दिखाते हैं आगे कहते हैं, “इसलिए मैंने इन रंग-बिरंगे शार्पनरों का इस्तेमाल करके कुछ भारतीय वाहन बनाने का फैसला किया। यह बहुत जटिल नहीं है. आप सभी को बहुत जल्दी पहचान लेंगे. वह नीचे एक काला शार्पनर और ऊपर एक पीला शार्पनर रखते हैं, मोटर की आवाज़ आती है, और वह कहते हैं कि यह बजाज ऑटो रिक्शा है. रचनात्मक चित्र में शार्पनर से बना ऑटो हाथ से बनाई गई सड़क पर चलता हुआ दिखाई देता है.

इसके बाद वह कहते हैं, यह अगला मॉडल भी एक ऑटो रिक्शा है. इसे सड़क पर सुचारू रूप से चलते हुए एनिमेट करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु का ट्रैफिक है. वह नीचे एक हरा और ऊपर एक पीला शार्पनर रखते हैं, मोटर की आवाज़ फिर से जोड़ते हैं, और छवि में छोटा शार्पनर ऑटो एक खींची हुई सड़क पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है.

फिर वह कहता है कि यह वाहन मुबंई की सड़कों से रिटायर हो चुका है, और आपमें से कुछ लोगों ने इसका सफर किया होगा.

वह दूसरे मॉडल की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, “कभी यह ट्रक होता है, कभी ठेला। यह एक मिनी ट्रक है. मेरे पास ग्रे रंग का शार्पनर नहीं था, इसलिए मैंने इरेज़र का इस्तेमाल किया. मैंने इस मिनी ट्रक के आसपास कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी बनाई हैं.

नीचे एक काला शार्पनर, ऊपर एक हरा शार्पनर और सामने एक इरेज़र के साथ, दृश्य में सड़क पर एक छोटा ट्रक दिखाया गया है, जिसके पास चित्रित पात्र कचरा फेंकने के लिए चलते हुए आते हैं.

अंत में, वह कहते हैं, “इस आखिरी वाले को एनिमेट करना वाकई मुश्किल था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसे बना पाया।” हॉर्न और ट्रेन की आवाज़ों के साथ, वह पटरियों पर चलती ट्रेन की नकल करने के लिए तीन नीले और एक लाल शार्पनर को पंक्तिबद्ध करते हैं, और छवि में छोटी ट्रेन एक रेखाचित्रित रेलवे लाइन पर चलती हुई दिखाई देती है.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, “पहियों पर चलने वाले शार्पनर.”

