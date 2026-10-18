Home > वायरल > ‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन

‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन

Ravan Viral Video: रामलीला की रिहर्सल के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि रावण बने कलाकार का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. उसने कहा कि वह कोई सड़क छाप चोर नहीं है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 18, 2026 5:08:27 PM IST

रामलीला मंचन के दौरान रावण का वीडियो हो रहा वायरल
रामलीला मंचन के दौरान रावण का वीडियो हो रहा वायरल


इन दिनों भारत में राम नवमी का त्योहार चल रहा है. हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें लोग राम-रावण की भूमिका निभाकर लोगों को पूरी रामकथा समझा रहे हैं. रामलीला मंचन के रिहर्सल के दौरान का एक वीडियो इंटरने पर सामने आया है, जिसमें रावण बना कलाकार चप्पल पड़ने पर अचानक गुस्सा हो जाता है और मजेदार अंदाज में अपना क्रोध जाहिर करता है. देखें वीडियो. 

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रावण का किरदार निभा रहा युवक रिहर्सल कर रहा है. इसी दौरान किसी ने उसकी तरफ चप्पल फेंकी. इसके बाद रावण बना शख्स कहता है, ‘कौन है दुष्ट, किसने किया ये दुस्साहस? सैनिक बंदी बनाओ इसको.’ इसके बाद पीछे से कोई कहता है शांति शांति. इसके बाद रावण बना युवक गुस्से में कहता है, ‘हलुआ शांति, रिहर्सल हो रहा है कि मजाक चल रहा है. चप्पल से मार दिया. सभ्यता-संस्कृति कोई चीज है कि नहीं. रावण हैं हम रावण कोई सड़क छाप चोर नहीं.’
एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चप्पल पड़ने पर रावण हंसता नजर आ रहा है. 





क्या बोले नेटिजंस?

इस वीडियो को देखने बाद रावण का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है. गुस्से के बाद भी उसके द्वारा प्रयोग किए शब्द लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वो इंसान है.

Tags: Ramlila RehearsalRavan Angry VideoRavan Viral Video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026
‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन
‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन
‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन
‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन
‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन