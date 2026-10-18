‘कौन है दुष्ट? हम रावण हैं कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं …’, जब रामलीला रिहर्सल में चप्पल पड़ते ही भड़क उठा दशानन

इन दिनों भारत में राम नवमी का त्योहार चल रहा है. हर जगह रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें लोग राम-रावण की भूमिका निभाकर लोगों को पूरी रामकथा समझा रहे हैं. रामलीला मंचन के रिहर्सल के दौरान का एक वीडियो इंटरने पर सामने आया है, जिसमें रावण बना कलाकार चप्पल पड़ने पर अचानक गुस्सा हो जाता है और मजेदार अंदाज में अपना क्रोध जाहिर करता है. देखें वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रावण का किरदार निभा रहा युवक रिहर्सल कर रहा है. इसी दौरान किसी ने उसकी तरफ चप्पल फेंकी. इसके बाद रावण बना शख्स कहता है, ‘कौन है दुष्ट, किसने किया ये दुस्साहस? सैनिक बंदी बनाओ इसको.’ इसके बाद पीछे से कोई कहता है शांति शांति. इसके बाद रावण बना युवक गुस्से में कहता है, ‘हलुआ शांति, रिहर्सल हो रहा है कि मजाक चल रहा है. चप्पल से मार दिया. सभ्यता-संस्कृति कोई चीज है कि नहीं. रावण हैं हम रावण कोई सड़क छाप चोर नहीं.’

एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चप्पल पड़ने पर रावण हंसता नजर आ रहा है.

रावण कि बात तो बाद में आती हैं.. पहले तो वो इंसान हैं ✅ मुँह पर चप्पल फेंक कर बेशर्मों कि तरह हँस रहे हैं 😄 और रावण भाई सहाब भी हँस रहे हैं😜 उनको भी नहीं आया गुस्सा 🙌 https://t.co/cjMPTqHD5z — Mr. & Mrs. Riya (@RamdevRiya) October 16, 2026





क्या बोले नेटिजंस?