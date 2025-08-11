Home > वायरल > ताड़ जैसी लंबी बहन को टिंगू से भाई ने पीट डाला, Video में देखें रक्षाबंधन पर भाई ने बहन की कर डाली ऐसी-तैसी, आंखें फाड़े रह गए घरवाले

ताड़ जैसी लंबी बहन को टिंगू से भाई ने पीट डाला, Video में देखें रक्षाबंधन पर भाई ने बहन की कर डाली ऐसी-तैसी, आंखें फाड़े रह गए घरवाले

Viral Video: रक्षाबंधन का त्यौहार गुजर गया लेकिन कई भाई बहन अपनी यादें छोड़ गए। रक्षाबंधन के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। किसी वीडियो में भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता देखने को मिला। को कई वीडियो में भाई-बहन रील्स बनाते हुए नजर आए।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 11:34:16 IST

rakshabandhan viral video
rakshabandhan viral video

Viral Video: रक्षाबंधन का त्यौहार गुजर गया लेकिन कई भाई बहन अपनी यादें छोड़ गए। रक्षाबंधन के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। किसी वीडियो में भाई बहन का प्यारा सा रिश्ता देखने को मिला। को कई वीडियो में भाई-बहन रील्स बनाते हुए नजर आए। कई वीडियो ऐसी हैं जिनमे बहनों ने भाइयों के राखी बाँधी। वहीँ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है। जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। 

वायरल हुआ वीडियो 

दरअसल सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो में एक छोटे से लड़के ने अपनी अच्छी खासी लंबी बहन को कूट डाला। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे छोटा सा पंजाबी लड़का अपनी बड़ी बहन के बाल खींच-खींचकर उसको बुरी तरह मार रहा है। वहीं बहन भी कुछ कम नहीं। बहन ने पहले अपने भाई को छेड़ा। जिसके बाद छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने अपनी बड़ी बहन की ऐसी-तैसी कर डाली। 

कितना खास होता है भाई बहन का रिश्ता? 

भाई-बहन का रिश्ता वो रिश्ता है जिसमे प्यार भी होता है और तकरार भी। अक्सर माँ-बाप अपने बच्चों की लड़ाई झगडे सुलझाते सुलझाते तक जाते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि पहले दोनों आपस में खूब लड़ेंगे फिर कुछ ही पलों में ये लड़ाई कहाँ खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। इस वीडियो को देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि भाई-बहन के रिश्ते से अच्छा शायद ही कोई रिश्ता हो। 

