Female Tourist Video: कितना लेगी…राजस्थान में विदेशी महिला पर्यटक के साथ युवकों ने कर दिया कांड, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Pushkar Video: राजस्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी पर्यटक के साथ बदतमीजी की जा रही है. जिसमें 2 भारतीय युवकों द्वारा विदेशी महिला पर्यटक के साथ अजीब-अजीब तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं. आजकल महिलाओं से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. जिसमें महिला और युवती के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है. हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के पुष्कर का बताया जा रहा है.

जिसमें कुछ मनचलों द्वारा शैतानी करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह विदेशी महिला पर्यटक इजराइल की है. जो भारत घूमने के लिए आई है. जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं. विदेशी महिला पर्यटक के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवाओं द्वारा पूछा जा रहा है कि एक शॉर्ट्स का कितना लोगी? वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजस्थान के पुष्कर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ युवकों की हरकतों पर लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

एक शॉट का कितना लेगी…. एक विदेशी महिला को कुछ लड़के छेड़ रहे है और selfie मांग रहे हैं महिला बार बार मना कर रही है लेकिन लड़के फिर भी नहीं मान रहे यह कोई मज़ाक नहीं है

भारत घूमने आए किसी विदेशी पर्यटक को सड़क पर इस तरह की बदसलूकी का सामना करना पड़े तो कितना शर्मनाक है यह इस… pic.twitter.com/b1QmmkBH9R — Sanju (@SanjuKu79832010) September 28, 2026







यह भी पढ़ें – UP: वर्दी, वकील और बीच सड़क मारपीट… गोरखपुर में वीडियो हुआ वायरल तो पुलिस ने दबोचे दोनों; जांच में खुली पूरी पोल

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर द्वारा कमेंट करते हुए लिखा गया है कि इन देहातियों को कोई बताओ कि इनका यहां कुछ नहीं हो सकता. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि महिलाएं टूरिस्ट भी यहां सुरक्षित नहीं है. वहीं दूसरी तरफ एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा कि ऐसे लोगों की चप्पल से कुटाई होनी चाहिए तो एक यूजर ने कहा राजस्थान में कोई भी टूरिस्ट सुरक्षित नहीं है. एक यूजर ने लिखा शर्मनाक तो एक ने कहा ऐसे लोगों को देश से निकाले तो एक यूजर ने कहा इनकी वजह से देश बदनाम है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. यूजर द्वारा कमेंट कर इस पर राजस्थान पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

यह भी पढ़ें – बल्ले के बाद सुरों का जादू: जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर अब्दुल समद ने गाया गाना, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल