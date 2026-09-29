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Female Tourist Video: कितना लेगी…राजस्थान में विदेशी महिला पर्यटक के साथ युवकों ने कर दिया कांड, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

Rajasthan Pushkar Video: राजस्थान के पुष्कर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें विदेशी महिला पर्यटक के साथ अश्लीलता किया जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: September 29, 2026 3:58:45 PM IST

राजस्थान के पुष्कर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ अश्लीलता
राजस्थान के पुष्कर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ अश्लीलता


Pushkar Video: राजस्थान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी पर्यटक के साथ बदतमीजी की जा रही है. जिसमें 2 भारतीय युवकों द्वारा विदेशी महिला पर्यटक के साथ अजीब-अजीब तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं. आजकल महिलाओं से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. जिसमें महिला और युवती के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है. हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के पुष्कर का बताया जा रहा है.

जिसमें कुछ मनचलों द्वारा शैतानी करते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह विदेशी महिला पर्यटक इजराइल की है. जो भारत घूमने के लिए आई है. जिसके बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं. विदेशी महिला पर्यटक के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो गंभीर सवाल खड़े होने लगते हैं.

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वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा इस वीडियो को शेयर किया गया है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि युवाओं द्वारा पूछा जा रहा है कि एक शॉर्ट्स का कितना लोगी? वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजस्थान के पुष्कर में विदेशी महिला पर्यटक के साथ युवकों की हरकतों पर लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं.



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लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें एक यूजर द्वारा कमेंट करते हुए लिखा गया है कि इन देहातियों को कोई बताओ कि इनका यहां कुछ नहीं हो सकता. इसके अलावा, एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि महिलाएं टूरिस्ट भी यहां सुरक्षित नहीं है. वहीं दूसरी तरफ एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा कि ऐसे लोगों की चप्पल से कुटाई होनी चाहिए तो एक यूजर ने कहा राजस्थान में कोई भी टूरिस्ट सुरक्षित नहीं है. एक यूजर ने लिखा शर्मनाक तो एक ने कहा ऐसे लोगों को देश से निकाले तो एक यूजर ने कहा इनकी वजह से देश बदनाम है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं. यूजर द्वारा कमेंट कर इस पर राजस्थान पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.

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Tags: rajasthan newsviral video
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