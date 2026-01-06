Home > राजस्थान > ‘मिशन इम्पॉसिबल’ बना ‘मिशन कॉमेडी’, एग्जॉस्ट फैन के छेद में कैसे फंसा चोर?

राजस्थान के कोटा (Kota) से बेहद ही हैरान करने वाला मामला (Shocking Case) सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर भी तेजी से वायरल (Viral)हो रहा है. जिसको देखने के बाद लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे हैं.

January 6, 2026

Rajasthan Viral Video: चोरी की घटनाएं तो आप सभी ने बहुत देखी होगी, लेकिन एक अजीब-गरीब चोरी की घटना आप पहली बार देखने जा रहे हैं. जहां, चोरी करना युवक को भारी पड़ गया यह आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं. इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया है. आखिर कैसे ‘मिशन इम्पॉसिबल’ ‘मिशन कॉमेडी’ बन गया, जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो राजस्थान के कोटा के बोरखेड़ा इलाके का है. जहां, एक चोर रसोई के एग्जॉस्ट फैन के छेद से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बात से बेहद ही अंजान की वह उसी में फंस जाएगा. जैसे की घर का मकान मालिक तीर्थ यात्रा से लौटे, तो उन्होंने चोर को दीवार में लटका हुआ देखा. बिना किसी देर के उन्होंने पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की . इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पुलिस स्टिकर लगी एक कार को भी बरामद किया है. 

यहां देखें वायरल वीडियो 



मकान मालिक के उड़े होश 

राजस्थान के कोटा शहर से अक्सर कोचिंग और पढ़ाई की खबरें आती हैं, लेकिन इस बार का मामला जरा हटकर है. जहां, कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक चोर ने फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल’ के अंदाज में घर में घुसने की योजना बनाई थी, जिसमें वह बुरी तरह से फ्लॉप हो गया. जानकारी के मुताबिक, मकान मालिक सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ 3 जनवरी को खाटूश्यामजी के दर्शन करने गए थे. इस मौके का फायदा उठाकर, घर सूना पाकर चोरों ने इसे अपना निशाना बनाने की कोशिश की लेकन, वह नाकामयाब हो गया. 4 जनवरी की रात जब सुभाष वापस लौटे, तो जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोला और स्कूटी की लाइट जलाई, उनके होश उड़ गए. जहां,  सामने रसोई की दीवार पर लगे एग्जॉस्ट फैन के संकरे छेद में एक आदमी आधा अंदर और आधा बाहर फंसा हुआ था. 

चोर की धमकी का नहीं पड़ा असर

मकान मालिक को देखते ही चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह छेद में इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था. हालाँकि, उसका एक साथी, जो बाहर पहरा दे रहा था, शोर मचते ही वह तुरंक मौके से फरार हो गया. तो वहीं, दूसरी तरफ पकड़े जाने के डर से छेद में फंसे चोर ने अपना रौब झाड़ने की बेहद ही कोशिश की. यहां तक कि उसने सुभाष और इकट्ठा हुए पड़ोसियों को धमकी दी कि उसके कई साथी आसपास छिपे हैं और अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो अंजाम बुरा देखने को भी मिल सकता है. 

लेकिन, स्थानीय लोग चोर की इस धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरे. वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को सुरक्षित बाहर निकालकर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. 

पुलिस की जांच ने उड़ाए सभी के होश

पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया. दरअसल, कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि आरोपी जिस गाड़ी से चोरी करने के लिए आया था, उस पर ‘पुलिस’ का स्टिकर लगा हुआ था. इस स्टिकर का इस्तेमाल नाकों पर चेकिंग से बचने और लोगों पर धौंस जमाने के लिए ही ज्यादातर किया जाता है. फिलहाल, पुलिस अब तक यह पता लगानेमें जुटी है कि आरोपी ने पहले भी  इस तरह की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और फरार साथी की भी तलाशी की जा रही है.

