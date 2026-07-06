सच्चा प्यार आज भी… बारिश में सड़क किनारे मिली एक डायरी, पन्ने पलटे तो सामने आई भावुक प्रेम कहानी

Rain Soaked Diary Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. सड़क किनारे बारिश में भीगी एक पुरानी डायरी कुछ युवकों को मिली.

शुरुआत में यह एक साधारण कोई हुई नोटबुक लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पन्ने पलटने शुरू किए, सामने आईं ऐसी यादें और भावनाएं, जिन्हें देखकर हर कोई भावुक हो गया. अब सोशल मीडिया यूजर्स इस डायरी को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर यूजर आदित्य ने शेयर किया था, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ घूमने के दौरान भीगी हुई डायरी देखकर इस अचानक मिली चीज को रिकॉर्ड किया था. क्लिप में, आदित्य ने ध्यान से भीगी हुई डायरी खोली और उसके पानी से भरे पन्ने पलटे, तो पता चला कि यह आम नोट्स के बजाय हाथ से लिखी यादों से भरी थी.

हर पन्ने को प्यार से दिल को छू लेने वाले कोट्स, रोमांटिक गानों के बोल, रंगीन डिज़ाइन और यहां तक कि चॉकलेट से भी सजाया गया था, जिन्हें यादों के तौर पर ध्यान से अंदर चिपकाया गया था. बारिश से डायरी खराब होने के बावजूद, उसमें डाली गई बहुत सी मेहनत और भावनाएँ अभी भी दिख रही थीं.

जैसे-जैसे वह पन्ने पलटता गया, आदित्य ने कहा कि यह किसी जवान औरत की लगती है जिसने इसे बहुत मेहनत से बनाया है, और पलों और यादों को बहुत ही निजी तरीके से सहेजा है. स्क्रैपबुक जैसी डायरी को देखते हुए, उन्होंने देखने वालों से वीडियो को फैलाने में मदद करने की अपील की, इस उम्मीद में कि यह आखिरकार अपने असली मालिक तक पहुंच जाएगा, जिससे यह कीमती चीज़ उस व्यक्ति से फिर से मिल जाएगी जिसने इसे बनाने में इतना समय लगाया था.

क्या है वीडियो का कैप्शन?

वीडियो के कैप्शन में लिखा था यह सच्चा प्यार है, भाई. इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसने इस पर इतनी मेहनत की है. वीडियो ने कई देखने वालों को डायरी के पीछे की कहानी की कल्पना करने और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सड़क पर कैसे पहुंच गई.

वीडियो देख क्या है यूजर्स का रिएक्शन?

जबकि कुछ ने अंदाज़ा लगाया कि यह गलती से खो गई होगी, दूसरों को डर था कि किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद इसे फेंक दिया गया होगा, यह कहते हुए कि हाथ से लिखे पन्नों की इमोशनल वैल्यू को बदलना नामुमकिन होगा.

कई लोगों ने हर पन्ने को सजाने में लगी क्रिएटिविटी और देखभाल की तारीफ़ की, इसे प्यार का काम बताया जो अनगिनत घंटों की मेहनत को दिखाता है. दूसरों को उम्मीद थी कि वीडियो डायरी के मालिक तक पहुंचेगा, यह कहते हुए कि खराब पन्ने कभी-कभी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अंदर रखी यादों को वापस पाने का मौका मिलना चाहिए.