खुलेआम लूट! 14 वाली रेलनीर की बोतल 20 रुपये में क्यों? रेलवे स्टेशनों पर ओवरचार्जिंग करना दुकानदार को पड़ा भारी

रेलवे स्टेशनों पर रेलनीर की तय कीमत से ज्यादा वसूली करना अब एक दुकानदार को भारी पड़ गया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 14 रुपये की रेलनीर की बोतल को 20 रुपये में बेचा गया है.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: November 16, 2025 1:19:57 PM IST

Viral Rail Neer Overcharging: रेलवे स्टेशनों पर रेलनीर की तय कीमत से ज्यादा वसूली करने का एक दुकानदार को भारी पड़ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पर कैसे दुकानदार 14 रुपये की रेलनीर को 20 रुपये में बेच रहा है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भी सामने निकलकर आया है. 

क्या है वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, यात्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 14 रुपये MRP वाली रेलनीर  की बोतल 20 रुपये में खुलेआम और तेजी से बेची जा रही है, जिससे यात्रियों में नाराज़गी के साथ-साथ गुस्सा भी देखने रको मिल रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में युवक गुस्से की भाषा में दुकानदार को कहते हुए दिखाई दे रहा है कि रेलवे स्टॉलों पर “लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है. 

यहां देखे वायरल वीडियो 

कई स्टॉल पर लोगों से वसूले जा रहे हैं ज्यादा पैसे

इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई यात्रियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सिर्फ एक स्टॉल पर नहीं है बल्कि कई स्टॉलों पर दुकानदार यात्रियों के साथ मनमानी कर ज्यादा रेट में सामानों को बेचने की कोशिश करते हैं. रेलवे गाइडलाइन के मुताबिक, रेलनीर की कीमत बोतल पर स्पष्ट रूप से 14 रुपये लिखा होता है, लेकिन कुछ दुकानदार रेलवे के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए नज़र आ रहे हैं. 

यात्रियों ने यह भी कहा कि कड़ी निगरानी नहीं होने की वजह से स्टॉल संचालक लोगों से मनमानी करते हैं. साथ ही यात्रियों ने कहा कि यह हर स्टेशन पर होता है, जैसे ही मांग ज़्यादा होती है, पानी की कीमत भी स्टॉल संचालक द्वारा बढ़ा दी जाती है. 

क्या कहते हैं आईआरसीटीसी के सख्त नियम?

आईआरसीटीसी के नियमों के अनुसार, किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता को MRP से ऊपर कीमत लेने की अनुमति नहीं दी गई है. नियम तोड़ने पर कैटरिंग स्टॉल पर जुर्माना, नोटिस और यहां तक की लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है. 

वायरल वीडियो के बाद रेलवे अधिकारियों का बयान

वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लेते हुए घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें आए तो यात्रियों को तुरंत रेल मदद ऐप, हेल्पलाइन 139, और स्टेशन मैनेजर को तुरंत सूचित करना चाहिए, ताकि मामले में जल्द से जल्द से कार्रवाई की जा सके. 

इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि शिकायत दर्ज होते ही निरीक्षण टीम स्टॉल की जांच कर करेगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. 

पहले भी स्टॉल संचालक कर चुके हैं मनमानी

यह पहली बार नहीं है जब रेलवे स्टेशनों पर ओवरचार्जिंग के गंभीर आरोप लगे हों. इससे पहले भी कई यात्रियों ने प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में पानी, चाय, स्नैक्स और खाने–पीने की वस्तुओं पर ज्यादा वसूली की शिकायतें की हैं. हांलाकि, विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऐसी घटनाएं ने सिर्फ यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं बल्कि रेलवे की विश्वसनीयता पर भी लाखों सवाल खड़े कर देती है. 

फिलहाल, यात्रियों ने मांग करते हुए कहा कि दुकानों पर सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि कीमतों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो चुके. रेलवे प्रशासन अब इस मामले में गंभीरता से जांच करने में जुटी हुई है. तो वहीं, दूसरी तरफ यात्रियों ने कहा कि जब तक ज़मीनी स्तर पर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक स्टॉल संचालक यात्रियों से लगातार मनमानी करते रहेंगे. 

Tags: IRCTCOverchargingRail NeerRailway StationsViral on Social Media
