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युवती को भेजता था गंदे मैसेज, करता था यह डिमांड…लड़की ने कॉलेज पहुंचकर प्रोफेसर को जड़े थप्पड़

Chhattisgarh College Professor Case: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कुंजारा स्थित शासकीय महाविद्यालय में एक युवती द्वारा प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती का आरोप है कि कॉलेज का प्रोफेसर पिछले करीब डेढ़ साल से उसे अश्लील संदेश भेज रहा था और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था.

By: Ranjana Sharma | Published: July 4, 2026 11:40:07 AM IST

कॉलेज में प्रोफेसर पर फूटा युवती का गुस्सा
कॉलेज में प्रोफेसर पर फूटा युवती का गुस्सा


Chhattisgarh College Professor Case: रायगढ़ जिले के एक सरकारी कॉलेज में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक युवती कॉलेज परिसर में पहुंची और एक प्रोफेसर का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. युवती का दावा है कि वह लंबे समय से प्रोफेसर की कथित हरकतों से परेशान थी और कई बार नजरअंदाज करने के बावजूद जब अश्लील संदेश आना बंद नहीं हुए तो उसने सीधे कॉलेज पहुंचकर विरोध जताने का फैसला किया. अब मामला पुलिस जांच तक पहुंच चुका है.

कॉलेज परिसर में हुआ हंगामा

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुंजारा स्थित शासकीय महाविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में एक युवती कॉलेज के एक कमरे में पहुंचकर प्रोफेसर का कॉलर पकड़ती दिखाई देती है. इसके बाद वह कथित तौर पर उसे थप्पड़ मारते हुए अपने आरोपों को सार्वजनिक रूप से दोहराती नजर आती है. घटना के दौरान वहां मौजूद लोग बीच-बचाव करते दिखाई देते हैं, लेकिन युवती लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती है.

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डेढ़ साल से अश्लील मैसेज भेजने का आरोप

युवती का आरोप है कि कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर रमन भार्गव पिछले लगभग डेढ़ साल से उसके मोबाइल फोन पर लगातार अश्लील संदेश भेज रहा था. उसका कहना है कि संदेशों में आपत्तिजनक बातें लिखी जाती थीं और कई बार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया जाता था. युवती के मुताबिक इन संदेशों की वजह से वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थी और लगातार परेशान हो रही थी.

पहले नजरअंदाज किया, फिर परिवार को बताई पूरी बात

जानकारी के अनुसार शुरुआत में युवती ने इस पूरे मामले को नजरअंदाज करने का प्रयास किया. उसे उम्मीद थी कि समय के साथ यह सब बंद हो जाएगा, लेकिन कथित तौर पर संदेशों का सिलसिला जारी रहा. जब स्थिति लगातार बिगड़ती गई तो उसने अपने परिवार को इसकी जानकारी दी. इसके बाद उसने अपने मंगेतर को भी पूरे मामले के बारे में बताया.

मंगेतर के साथ कॉलेज पहुंची युवती

परिवार और मंगेतर को जानकारी देने के बाद युवती ने सीधे प्रोफेसर का सामना करने का निर्णय लिया. आरोप है कि वह अपने मंगेतर के साथ कॉलेज पहुंची और उस कमरे में गई जहां प्रोफेसर मौजूद था. वहां पहुंचते ही उसने प्रोफेसर का कॉलर पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारते हुए सवाल किया कि जब उसकी शादी तय हो चुकी है और उसका मंगेतर भी सामने खड़ा है, तब भी वह इस तरह के संदेश क्यों भेज रहा था.

साथी पर भी लगाए गंभीर आरोप

घटना के दौरान युवती ने केवल प्रोफेसर पर ही नहीं बल्कि उसके एक कथित साथी पर भी गंभीर आरोप लगाए. युवती का दावा है कि प्रोफेसर का एक सहयोगी भी इस पूरे मामले में उसका साथ देता था और दोनों मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. उसका आरोप है कि पिछले डेढ़ साल से दोनों की वजह से उसे लगातार तनाव और परेशानी का सामना करना पड़ा. वायरल वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि युवती प्रोफेसर के साथ मौजूद उसके कथित साथी के साथ भी तीखी बहस करती है. वीडियो में गाली-गलौज और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति भी नजर आती है. इस दौरान आसपास मौजूद लोग मामले को शांत कराने का प्रयास करते रहे. हालांकि युवती लगातार अपने आरोपों को दोहराती रही और अपनी नाराजगी जाहिर करती रही.

मामला पहुंचा पुलिस के पास

घटना के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है. लैलूंगा थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव के अनुसार पीड़िता ने प्रोफेसर और उसके एक साथी के खिलाफ लिखित शिकायत दी है. शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि उसे लंबे समय से अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे थे तथा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था. पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. थाना प्रभारी के अनुसार युवती को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन शिकायत देने के बाद वह दोबारा थाने नहीं पहुंची. पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच के बाद साफ होगी तस्वीर

फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: chhattisgarh college professor casehome-hero-pos-10
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