Home > उत्तर प्रदेश > साले ने जीजा को पकड़कर रखा, पत्नी लाठी से करती रही ताबड़तोड़ वार; रायबरेली का वीडियो देख लोग रह गए हैरान

साले ने जीजा को पकड़कर रखा, पत्नी लाठी से करती रही ताबड़तोड़ वार; रायबरेली का वीडियो देख लोग रह गए हैरान

Raebareli Wife Assaults Husband: रायबरेली में एक पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही पति को लाठियों से बुरी तरह पीटा. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Shristi S | Published: June 26, 2026 11:27:37 PM IST

रायबरेली में पत्नी ने अपने ही पति को लाठियों से बुरी तरह पीटा
रायबरेली में पत्नी ने अपने ही पति को लाठियों से बुरी तरह पीटा


Raebareli Husband Beaten by Wife: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले के डीह थाना इलाके से रिश्तों को शर्मसार और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. परसदेपुर चौकी के तहत आने वाले कनकपुर गांव में एक पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही पति को लाठियों से बुरी तरह पीटा. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

भाई पकड़ा गया, बहन ने लाठियों से पीटा

खबरों के मुताबिक, कनकपुर गांव में एक पति-पत्नी के बीच घरेलू बात को लेकर झगड़ा हो गया. बहस इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने अपना आपा खो दिया और अपने भाई को बुला लिया. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि साले ने अपने जीजा को कसकर पकड़ रखा है जबकि पत्नी उसे लाठियों से बुरी तरह पीट रही है.

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पीड़ित पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा

मारपीट के दौरान, पीड़ित पति मदद के लिए चिल्लाता रहा, आस-पास के लोगों से गुहार लगाता रहा. हालांकि, इस मारपीट के बीच कोई भी तुरंत उसे बचाने नहीं आया. किसी ने चुपके से पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. 

पुलिस ने शुरू की जांच

वीडियो सामने आने के बाद डीह थाना पुलिस और परसदेपुर चौकी पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

Tags: raebareliuttar pradeshviral video
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