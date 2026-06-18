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उठक-बैठक लगवाई, सामान तोड़ा, डंडे मारे और फिर… बेटों के सामने पिता को दी सजा, वीडियो वायरल

बिहार के पूर्णिया से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ युवक एक व्यक्ति और दो बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है. पुलिस ने इस मामले में बयान जारी किया है, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है.

By: Deepika Pandey | Published: June 18, 2026 12:18:19 PM IST

बिहार वायरल वीडियो पर पुलिस का रिएक्शन
बिहार वायरल वीडियो पर पुलिस का रिएक्शन


Purnia Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बिहार के पूर्णिया जिले के गोकुलपुर सरसी का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग जबरन एक दुकान में घुसे और फिर वहां पर सामान तोड़ने लगे. इसके बाद उन्होंने दुकान में मौजूद दो नाबालिगों और एक व्यक्ति को पीटा. वे उससे बार-बार कह रहे थे कि दुकान में क्या था बता लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं कहता और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है. हालांकि वो युवक उसकी एक नहीं सुनते और उनसे उठक-बैठक लगवाते हुए उन्हें डंडे से मारते हैं. 

वायरल वीडियो में युवकों का गिरोह दुकानदारों पर आरोप लगाता है कि वे दुकान में गोमांस बेच रहे थे. वहीं इस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा होने लगा. लोगों ने पुलिस टीम से गुजारिश की कि वे इस मामले में जांच करें और आरोपियों को सख्त सजा दें. 

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वायरल वीडियो में क्या है?

वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और मामले की जांच की. बीते दिन पुलिस ने इसको लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की. पूर्णिया पुलिस की जांच में सामने आया है कि वायरल आरोपों के अनुसार होटल में न तो गोमांस मिला और न ही कोई आपत्तिजनक सामग्री मिली है. वहीं मारपीट की घटना पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

पुलिस ने पोस्ट कर दी जानकारी 

पुलिस ने इस मामले में 17 जून को पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘बीते दिन 16 जून को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक लड़का कुछ लोगों के साथ मारपीट करता नजर आया. वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि होटल में गाय-भैंस का मीट बनाते पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों में नाराजगी जताई जा रहा है. इस मामले में जब जांच की गई, तो पता चला कि ये वीडियो 14 जून दोपहर 2 बजे का वीडियो है. गोकुलपुर के लेलहा खुशबू होटल के मालिक के साथ मारपीट की गई. जांच के दौरान वहां पर किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है. एक विशेष समुदाय के लोगों के मन को ठेस पहुंची है, जिसके कारण वीडियो शेयर करने वाले फेसबुक आईडी संचालक समेत कुल तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.’

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने आगे लिखा, ‘वीडियो में मारपीट कर रहे लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच की जा रही है. होटल के मालिक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके होटल पर आकर खाना खाया. इसके बाद जब उनसे पैसे मांगे गए, तो उन्होंने दुकान के मालिक और उनके दो बेटों के साथ मारपीट की गई.’

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