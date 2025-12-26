Tadke Wala Gajrela: ये क्या तड़के वाला गाजर का हलवा? वीडियो देख ललचा गए लोग..मुंह से टपका पानी..!

Viral Video: सर्दियों का मौसम आते ही गाजर का हलवा अपने आप याद आने लगता है. ठंड में गरम-गरम हलवा खाने का मजा ही अलग होता है. उत्तर भारत में, खासकर पंजाब में, ये मिठाई घर-घर में बनाई जाती है. दूध, गाजर, घी और थोड़ी सी मिठास से बनने वाला ये हलवा लोगों को सुकून देता है.

आम तौर पर गाजर को कद्दूकस करके दूध में धीरे-धीरे पकाया जाता है. जब दूध गाढ़ा हो जाता है, तब उसमें चीनी और घी डाला जाता है. ऊपर से काजू, किशमिश और बादाम डालकर स्वाद बढ़ाया जाता है. कुछ जगहों पर इसमें खोया भी मिलाया जाता है, जिससे हलवा और गाढ़ा हो जाता है.

जालंधर का ‘तड़के वाला गाजरेला’

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब देखा गया, जिसमें जालंधर के नकोदर रोड के पास एक मिठाई की दुकान पर अलग तरह से गाजर का हलवा बनाते हुए दिखाया गया. इस हलवे को ‘तड़के वाला गाजरेला’ कहा जा रहा है. दुकानदार सबसे पहले बड़े तवे पर खूब सारा घी डालता है. फिर उसमें काजू, किशमिश और बादाम डालकर भूनता है. इसके बाद वो इसमें खोया मिलाता है और धीमी आंच पर पकने देता है.

हलवे में गाजर और खोया

जब मिश्रण उबलने लगता है, तब उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाली जाती है. इसके बाद फिर से थोड़ा खोया और टूटे हुए काजू मिलाए जाते हैं. थोड़ी देर पकाने के बाद गरम-गरम हलवा ग्राहकों को परोस दिया जाता है.

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ लोगों को इतना ज्यादा घी देखकर हैरानी हुई. कई लोगों ने कहा कि वीडियो देखकर हलवा खाने का मन करने लगा. किसी ने इलायची न डालने की बात कही, तो किसी ने सेहत को लेकर चिंता जताई. कुछ लोगों का मानना था कि इस तरह की स्ट्रीट फूड चीजें स्वाद से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा

ये वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और अब भी चर्चा में है. कुछ लोग इसे स्वाद का नया रूप मानते हैं, तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा भारी बताते हैं. अब ये आप पर है कि आप इस तरह का गाजर का हलवा चखना चाहेंगे या पारंपरिक स्वाद को ही पसंद करेंगे.