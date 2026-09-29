Punjab SHO Video: कौन हैं सुनीता बावा, जिन्हें विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा, कहा – अप एंड डाउन चलते रहते हैं…

Punjab SHO Sunita Bawa Video: विजिलेंस ब्यूरो ने कोट ईसा खान के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) इंस्पेक्टर सुनीता बावा और उनके गनमैन, होम गार्ड जवान गुरवतार सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. हालांकि, गिरफ्तारी के बाद महिला अधिकारी के बेपरवाह रवैये और वायरल वीडियो में दिए गए बयानों ने सबका ध्यान खींचा है.

जानकारी के मुताबिक, कोट ईसा खान पुलिस ने हाल ही में खोसा रणधीर के एक निवासी को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया था. उसी मामले के आधार पर SHO इंस्पेक्टर सुनीता बावा ने नूरपुर हकीमियन गांव के राजविंदर सिंह को ड्रग तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी और उनसे पैसे वसूलने लगीं. सूत्रों से पता चला है कि SHO पहले ही 50,000 रुपये ले चुकी थीं और 50,000 रुपये और मांग रही थीं.

राजविंदर सिंह की शिकायत पर हुई कार्रवाई

राजविंदर सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने फिरोजपुर रेंज की इंस्पेक्टर गगनदीप कौर के नेतृत्व में एक टीम बनाई. जाल बिछाकर विजिलेंस टीम ने शनिवार देर रात करीब 9:00 बजे जीरा रोड पर सरकारी गवाहों की मौजूदगी में 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए SHO और उनके गनमैन को रंगे हाथों पकड़ लिया. खबरों के अनुसार, सुनीता बावा पहले से ही विजिलेंस ब्यूरो की निगरानी में थीं.

🚨 “ALL IS WELL, UPS & DOWNS HAPPEN…” SERIOUSLY?

Punjab Police Inspector Sunita Bawa and her gunman, Home Guard jawan Guravtar Singh, were arrested by the Vigilance Bureau in Moga over allegations of demanding a ₹50,000 bribe while threatening to frame a man in a fake drug… pic.twitter.com/BLqaKE7lFh — Krishnan Gaur (@Mercedes5494) September 29, 2026







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महिला इंस्पेक्टर ने क्या कहा?

भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद महिला इंस्पेक्टर का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बेखौफ होकर जवाब दिया कि सब ठीक है, सब ठीक है. महिला इंस्पेक्टर का ये जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चोरी भी और ऊपर से सीना जोड़ी भी है.

जब उनसे रिश्वत के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, जेल का एक नया मॉड्यूल शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है. इसके अलावा, जब पत्रकारों ने पूछा कि ऐसी स्थिति में भी वह कैसे मुस्कुरा सकती हैं तो इंस्पेक्टर ने निडरता से कहा कि बिल्कुल इंसान को निडर रहना चाहिए. उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं. अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है और लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोग अधिकारी के बेपरवाह रवैये पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ सिस्टम की हालत की आलोचना कर रहे हैं. विजिलेंस ब्यूरी ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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