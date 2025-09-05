Viral Video : पंजाब में बाढ़ आने की क्या है वजह, जानें इस इंग्लिश एक्सरपर्ट से.. इनकी बातें घुमा डालेंगी दिमाग

Viral Video : पंजाब में इन दिनों हालात काफी बेकार है लोग भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल होता दिख रहा है. इस वीडियो को देख आप पेट पकड़ कर हसेंगे. ऐसे सीरियस माहौल में भी इस शख्स ने लोगों को काफी मजा करा दिया है. इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो कि एक पत्रकार से बात कर रहा है. बात करना तो ठीक है लेकिन बाढ़ के समय इंग्लिश में बात करना काफी हैरान कर देने वाला था.

उस शख्स को इंग्लिश आती नहीं थी लेकिन वो फिर भी टूटी-फूटी इंग्लिश बोल रहा था और वो भी एक दम कॉन्फिडेंस के साथ. तो आइए देखते हैं क्या है उस वीडियो में-

क्यों वायरल हो रहा है वीडियो?

सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है और इस समय पंजाब की बाढ़ को लेकर इतना कुछ चल रहा है कि वहां पर हो रही कोई भी बात वायरल हो जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स हिमालय, चीन और यहां तक कि विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं. वो बातें करते हुए कुछ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इंग्लिश में बोलते हुए नजर आ रहे हैं. वो इंग्लिश में कहता है, “Flood is the Himalaya province of very rainfall’ और ‘You have been underestimated the intercourse’… हालांकि वो क्या कहना चाहता है ये तो किसी को समझ नहीं आता लेकिन लोग उसके कॉन्फिडेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं.”

Nobody can do geopolitics and weather activism better than this guy! Hats off! 🙏🏽 pic.twitter.com/5cU1cNRFgD — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 4, 2025

लोगों ने की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देख लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ” कि जियोपॉलिटिक्स और वेदर एक्टिविज्म इस शख्स से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सलाम है!” वहीं एक अन्य ने लिखा – “कि पत्रकार की धैर्य की भी दाद देनी पड़ेगी। “कुछ ने कहा कि- “अंग्रेजों को इस व्यक्ति की इंग्लिश सुनकर उसे अपने म्यूजियम में रखना चाहिए।”

कब शेयर हुआ वीडियो

इस वायरल वीडियो को @coolfunnytshirt द्वारा शेयर किया गया है और इसे 4 सितंबर यानी कल शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक 522 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और ये 58 सेकेंड का वीडियो है.