Punjab Flood Viral Video : बाढ़ में सब कुछ खो चुका था ये बुजुर्ग… फिर भी राहत कर्मियों को पिलाई चाय, Video देख गर्व से गूंजेंगे आप!

Punjab Flood Viral Video : पंजाब इन दिनों बाढ़ की भीषण मार झेल रहा है. चारों ओर पानी ही पानी है. घर उजड़ चुके हैं, खेत डूब चुके हैं, लोग अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. लेकिन इस तबाही के बीच भी कुछ ऐसे पल सामने आ रहे हैं, जो इंसानियत और उम्मीद की मिसाल बन गए हैं. ऐसी ही एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों दिल जीत लिए हैं.

वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति कमर तक भरे पानी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक हाथ में थर्मस है, दूसरे में कप. उनका घर, खेत सब पानी में डूब चुके हैं, लेकिन उनका हौसला और मुस्कान अभी भी जिंदा है. वे राहत देने आए लोगों को खुद अपने हाथों से चाय पिलाते हैं. उनके पास देने को कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी उन्होंने धन्यवाद कहने का ये अनोखा तरीका चुना.

हरभजन सिंह ने की तारीफ

पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा, “राहत सामग्री देने पहुंचे लोगों को बाढ़ पीड़ित परिवार ने चाय बनाकर पिलाई. ये है पंजाब की असली रूह…रब दे बंदे.” हरभजन सिंह की इस पोस्ट को हजारों लोगों ने देखा और सराहा. पोस्ट के कुछ ही घंटों में 71 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके थे.

When volunteers went to deliver relief materials, the flood-affected family despite having lost almost everything prepared tea and served it to the volunteers in return. That’s the spirit of Panjab. Rab de bande. #Punjab #PunjabFloods pic.twitter.com/EVdCuHlKuP — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 3, 2025

सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाली प्रतिक्रियाएं

लोगों ने इस वीडियो पर अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर कीं. एक यूजर ने लिखा, “संकट के समय में पंजाब की असली रूह निखरकर सामने आती है. सब कुछ खो देने के बावजूद जो गर्मजोशी और सेवा का भाव इन परिवारों में दिखा, वो प्रेरणादायक है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘पंजाब की ये भावना कभी खत्म नहीं होती. भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ही इस बाढ़ से राहत मिले.”

तीसरे यूजर ने टिप्पणी की, “ये असली जज्बा है, जो किसी भी शहर या प्रचार से कहीं आगे की बात है. कितनी महान भावना है, दिल छू लेने वाली.”

मुसीबत बड़ी है, पर दिल उससे भी बड़ा

पंजाब के कई गांव अभी भी पानी से घिरे हैं. राहत और बचाव कार्य जारी हैं. बांधों पर दबाव है, लोग स्वयंसेवकों और प्रशासन की मदद से किसी तरह दिन काट रहे हैं. लेकिन इस बुजुर्ग की चाय की पेशकश ने ये जता दिया कि मुसीबतें चाहे जितनी बड़ी हों, पंजाब का दिल उनसे भी बड़ा है. जहां पानी ने सब कुछ बहा दिया, वहीं इंसानियत और एहसानमंदी की ये लहर अब भी लोगों को जोड़ रही है.