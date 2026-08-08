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‘माफी मांगो!’ Puneet Superstar को कांवड़ यात्रियों ने घेरा, वीडियो देख यूजर्स बोले- ‘शर्म आनी चाहिए’

Puneet Superstar Viral Video: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर कांवड़ यात्री उन्हें घेरते हुए और उनसे माफ़ी मंगवाते हुए दिख रहे हैं. यह उनकी पहली कांवड़ यात्रा थी.

By: Heena Khan | Published: August 8, 2026 1:23:44 PM IST

puneet superstar viral video
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Puneet Superstar Viral Video: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर कांवड़ यात्री उन्हें घेरते हुए और उनसे माफ़ी मंगवाते हुए दिख रहे हैं. यह उनकी पहली कांवड़ यात्रा थी. वीडियो में पुनीत कांवड़ यात्रियों के एक समूह से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं. कैमरे के पीछे से एक व्यक्ति उन्हें कान पकड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहता हुआ सुनाई दे रहा है.

पुनीत से मंगवाई माफी 

वो व्यक्ति कहता है, ‘कान पकड़कर गलती मान और बोल भाई, मुझसे गलती हो गई.’ एक और व्यक्ति कहता हुआ सुनाई देता है, ‘मैं यहाँ सबकी सेवा करूँगा और सभी कांवड़ियों के पैर छू लूँगा.’ इस वीडियो से जुड़ी परिस्थितियाँ पूरी तरह साफ़ नहीं हैं और यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि इस कथित टकराव की वजह क्या थी. यह वायरल क्लिप तब चर्चा में आई जब पुनीत ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कांवड़ यात्रा करने के बारे में एक वीडियो शेयर किया था.

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वायरल हो रहा वीडियो 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो X यूज़र @gharkekalesh ने शेयर किया था, जिन्होंने इसे ‘मगध अपडेट्स’ से रीपोस्ट किया था. इस पोस्ट ने काफ़ी ध्यान खींचा है और सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस घटना पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ दी हैं. कुछ यूज़र्स ने पुनीत के इरादों पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी हरकतें शायद किसी परफॉर्मेंस का हिस्सा हो सकती हैं, जबकि दूसरों ने धार्मिक मौके को तमाशा बनाने की कोशिश के तौर पर इसकी आलोचना की.

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Tags: home-hero-pos-8Puneet Superstarviral video
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