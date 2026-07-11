Home > वायरल > पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!

पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!

वायरल वीडियो पुणे का बताया जा रहा है जिसे देख लोग काफी इमोशनल फील कर रहे हैं. शख्स को बाढ़ के बीच अपनी नई कार से लिपटे देखा जा रहा है.

By: Kajal Jain | Published: July 11, 2026 2:09:04 PM IST

पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!
पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!


अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक शख्स दिन-रात मेहनत करता है. एक अच्छी और कंफर्टेबल लाइफ के लिए सुख-सुविधाएं जुटाते हैं. लेकिन कभी-कभी इतना कठिन समय आता है कि चीजों को बिखरते देख छोड़ने का दिल नहीं करता. जान की बाजी लगाकर लोग अपने सपनों और गाढ़ी कमाई को बचाने आते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स कार के पास खड़ा, बाढ़ में डूबती कार को बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो पर लोग काफी इमोशनल कमेंट लिख रहे हैं और शख्स को सांत्वना दे रहे हैं.

पानी में पूरी डूबी कार

वायरल वीडियो पुणे में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ का बताया जा रहा है जिसमें सीने तक पानी में डूबा एक शख्स अपनी टाटा नेक्सन EV को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ. बताया जा रहा है कि यह कार उसने अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई से खरीदी थी. जब JCB की मदद से कार को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला जा रहा था, तब भी वह लगातार कार के साथ खड़ा रहा. हालांकि किसी भी चीज के लिए जान में जोखिम में डालना कहीं से भी समझादारी नहीं है लेकिन जब बात सालों की मेहनत और त्याग की हो तो इमोशनल वैल्यू काफी मायने रखती है.

You Might Be Interested In

हिम्मत बांधे पानी में खड़ा रहा व्यक्ति

वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर ह्यूमन सेफ्टी के अलावा लाइफ की बड़ी अचीवमेंट से जुड़े इमोशन्स के प्रति बहस छेड़ दी है. X (पहले ट्विटर) पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे व्यक्ति तेज धार में बहते मटमैले पानी में अपनी कार को पकड़ते नजर आ रहा है. पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है लेकिन शख्स ने कार से अपनी पकड़ जरा भी ढ़ीली नहीं की. गहरे पानी में भी शख्स हिम्मत बांधे नजर आया ताकि कार कहीं पानी के बहाव में गुम न हो जाए. ताज्जुब की बात तो यह है कि पानी में डूबी कार के फीचर्स वर्क कर रहे थे. वीडियो में कार की बैक लाइट को ऑन सकते हैं.

लोगों ने दी भावुक प्रतिक्रिया

इंटरनेट पर आते ही वीडियो ने तहलका मचा दिया है. अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग वीडियो को देख चुके हैं. वीडियो पर लाखों लाइक्स और कमेंट हैं. ज्यादातर लोग व्यक्ति की हिम्मत और हौंसले की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने नुकसान के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की हैं. एक यूजर ने लिखा कि जैसे फिल्मों में कपल्स को बिछड़ते देख दुख होता है, ठीक वैसे ही शख्स की बेबसी देख दिल टूट गया है. अन्य यूजर ने लिखा कि सिर्फ कार के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना ठीक नहीं है, जिंदा रहोगे तो दूसरी इससे अच्छी कार भी खरीद सकते हैं.

ये भी पढ़ें:-आधी रात दरवाजे पर कांड कर गए दरिंदे, 4 दिन बाद दूर कुएं में बेहोश मिली महिला; ICU में सुनाई खौफनाक दास्तां!

Tags: mumbai rain alertpune rainrain red alertsocial media viral videoViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026
पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!
पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!
पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!
पुणे में भयावह बाढ़, मेहनत की गाढ़ी कमाई से लिपटा दिखा शख्स; वीडियो देख भावुक हो गए लोग!