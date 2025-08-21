Home > वायरल > किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द

किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हर रोज हजारों चीजें वायरल होती हैं। दुनियाभर के लाखों लोग इन वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। कई वीडियो ऐसी होती हैं जो वायरल होने के नाम पर आसमान छू जाता हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 21, 2025 11:32:40 IST

viral video kinner
viral video kinner

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हर रोज हजारों चीजें वायरल होती हैं। दुनियाभर के लाखों लोग इन वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। कई वीडियो ऐसी होती हैं जो वायरल होने के नाम पर आसमान छू जाता हैं। वहीँ आज एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, दरअसल, इस वीडियो में  बैंगनी रंग की साड़ी पहने एक ट्रांसजेंडर चलती ट्रेन में यात्रियों से पैसे लेती नज़र आ रही है, लेकिन नेटिज़न्स उसके पैसे मांगने से ज़्यादा उसकी खूबसूरती से प्रभावित हैं। आलम ये है कि लोग उसकी खूबसूरती देखकर उसे ‘ट्रेन की रानी’ और ‘स्वर्ग की अप्सरा’ कह रहे हैं।

इस वजह से वायरल हुआ वीडियो 

वैसे तो लोग किन्नरों की नज़रों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया। वायरल क्लिप में बैंगनी साड़ी पहने एक किन्नर को जनरल बोगी में बैठे यात्रियों से पैसे लेते देखा जा सकता है, फिर ऊपर की सीट पर बैठा एक युवक उसे पैसे देता है, और उसका आशीर्वाद लेने के बाद, किन्नर से एक बार कैमरे की तरफ देखने का अनुरोध करता है।

घर के नाले में बह रहा था खून! दरवाजा खोलते ही पुलिस वालों को भी आ गई उलटी, दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से फैली दहशत

6 करोड़ से ज्यादा व्यूज 

वीडियो में देखा जा सकता है कि किन्नर भी बिना कुछ सोचे-समझे मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। बहरहाल, किन्नर की इस छोटी सीइस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 16 अगस्त को @classy_boy_sahil_2k नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसे महज तीन दिनों के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। इतना ही नहीं, 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पोस्ट को लाइक भी किया है। कमेंट सेक्शन में लोग किन्नर की खूबसूरती की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं। झलक ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। नेटिज़न्स को किन्नर की सादगी और खूबसूरती बेहद पसंद आई।

View this post on Instagram

A post shared by জানু ভাই (@classy_boy_sahil_2k)

Tags: crush on kinnerKinner Ki KhoobsurtiViral Kinner Videoviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द
किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द
किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द
किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?