PSL में हुई ‘लियोनेल मेसी’ की एंट्री! वीडियो आया सामने; सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उड़ाया मजाक

Usman Khawaja On Lionel Messi: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का 11वां सीजन जारी है, जिसमें कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इस बार कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी भी लीग में खेल रहे हैं जिन्हें IPL 2026 में मौका नहीं मिला. उस्मान ख्वाजा भी उन्हीं में से एक हैं, जो रावलपिंडी पिंडीज टीम का हिस्सा हैं. हालांकि अब तक उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिल सकी है.

पाकिस्तान में मिला ‘मेस्सी’!

ख्वाजा उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल लियोनेल मेसी (Lionel Messi) जैसा दिख रहा था. इस दिलचस्प पल को उन्होंने तुरंत अपने फोन में कैद किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो में उन्होंने उस व्यक्ति से पोज भी दिलवाया, जिससे यह मजेदार क्लिप वायरल हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को शेयर करते हुए ख्वाजा ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्हें पाकिस्तान में मेस्सी मिल गए हैं. इस पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे मजेदार बताया, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि वह व्यक्ति मेस्सी से ज्यादा शाहीन शाह अफ़रीदी जैसा दिखता है. इस तरह यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

ख्वाजा का IPL और PSL करियर

39 वर्षीय ख्वाजा ने IPL में आखिरी बार 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए 6 मैच खेले थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला. वहीं PSL 2026 में उनकी टीम रावलपिंडी पिंडीज का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है. टीम ने अब तक खेले चारों मैच गंवाए हैं, जिससे उसका सफर मुश्किल होता दिख रहा है.

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