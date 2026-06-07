बार-बार KISS करता रहा को-स्टार, होटल में भी संबंध बनाने की कोशिश की…इस दिग्गज हसीना ने किया चौंकाने वाला खुलासा

प्रिया बापट एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि कैसे एक मेल को-स्टार ने सीन में अपनी तरफ़ से कुछ नया करने (इम्प्रोवाइज़) के चक्कर में उन्हें “लगातार किस करना” शुरू कर दिया था. हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटें. अभिनेत्री के इस चौंकाने वाले खुलासे से मनोरंजन जगत में हलचल मच गई है.

किस फिल्म का है ये किस्सा?

प्रिया बापट ने फिल्मफेयर से इंटरव्यू के दौरान इस बात की जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘यह मेरी शुरुआती फिल्मों में से एक थी. यह फिल्म ‘सिटी ऑफ ड्रीम्स’ और बाकी सब होने से पहले की बात है. फिल्म में सिर्फ एक ही किसिंग सीन था. स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के दौरान से ही मुझे इस बारे में चिंता थी.’ एक्ट्रेस ने आगे बताया, ‘मैं लगातार निर्देशक से पूछ रही थी, आपको इसकी यहां क्या जरूरत है? यह इस बारे में नहीं है कि मैं किस करना चाहती हूं या नहीं. बल्कि यह इस बारे में है कि आप इसे कैसे उचित ठहराते हैं? आप इसे कैसे सही ठहराते हैं? यह यहां बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता.’

लगातार करता रहा किस

प्रिया बापट ने खुलासा किया कि हालात तब बेकाबू होने लगे जब उनके को-स्टार ने जबरदस्ती इंटीमेट सीन करने की कोशिश की. एक्ट्रेस ने बताया, ‘और फिर कुछ ऐसे पल भी आए जब अभिनेता गाने में लगातार सुधार कर रहा था. वह मुझे बार-बार किस कर रहा था. मुझे नहीं पता था कि इससे कैसे निपटना है.’

होटल में भी करता था परेशान

प्रिया बापट ने आगे बताया कि उनके को-स्टार ने फिल्म सेट से बाहर भी उनसे व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की, यह बात न समझते हुए कि वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखतीं. उन्हें बेबसी भी महसूस हुई क्योंकि वे एक ही होटल में अलग-अलग कमरों में ठहरे हुए थे. लगातार मना करने के बावजूद वह नाश्ते या रात के खाने के लिए मिलने की जिद करता रहा.

पति से बताई परेशानी

प्रिया बापट ने बताया कि वह को-स्टार के व्यवहार से बेहद असहज थीं और रोज अपने पति उमेश को फोन कर अपनी परेशानी बताती थीं. स्थिति इतनी खराब हो गई कि उमेश तीन दिन तक शूटिंग लोकेशन पर उनके साथ रहे. उन्होंने कहा कि ऐसा अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था.

कौन हैं प्रिया बापट?

प्रिया बापट एक जानी-मानी मराठी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई सफल प्रोजेक्ट किए हैं. उन्हें मुख्य रूप से फिल्म ‘ काकस्पर्श’ और ओटीटी सीरीज ‘ सिटी ऑफ ड्रीम्स’ के लिए जाना जाता है.