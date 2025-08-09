शराब-सिगरेट पीती हो, घर पर बॉयफ्रेंड को बुलाकर…तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रेमानंद महाराज एक बार फिर भड़क उठे, माता-पिता को भी लगाई फटकार: Video

Premanand Maharaj News: आध्यात्मिक गुरु और प्रख्यात संत स्वामी प्रेमानंद महाराज के एक प्रवचन को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की पवित्रता पर टिप्पणी की थी। दरअसल, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि 100 में से केवल चार महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो एक पुरुष की पत्नी बनकर पवित्र जीवन जी सकती हैं। प्रवचन का वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोगों ने उनके बयान को गलत बताया, तो कई लोग उनके समर्थन में भी उतरे।

एक और वीडियो सामने आया

अब प्रेमानंद महाराज का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की कहती हुई नजर आती है कि, उसकी उम्र अभी 18 साल है और वह शराब और सिगरेट पीती है। इसके अलावा, एक दिन का जिक्र कर कहती है कि, एक दिन उसने अपनी दादी को नशीला पदार्थ देकर अपने प्रेमी को घर पर सोने के लिए बुला लिया। अपने शौक पूरे करने के लिए उसने घर में रखे सोने के गहने बेच दिए। जब उसके माता-पिता को यह बात पता चली, तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगा दी और अब वह सुधरना चाहती है।

प्रेमानंद महाराज ने क्या समझाया?

लड़की की पूरी बात सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज लड़की को समझाते हुए कहते हैं कि उसे खुद सुधर जाना चाहिए। अगर उसके माता-पिता उसे ताने मार रहे हैं और उस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, तो उसे इस बात का एहसास होना चाहिए और खुद को सुधारने का प्रण लेना चाहिए। प्रेमानंद कहते हैं कि अगर बचपन से ही तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांटा जाता, तो यह नौबत न आती। लेकिन, अभी भी समय है और उसे खुद को अनुशासित करके सुधारना शुरू कर देना चाहिए।

फिर लड़की ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज की बात काटते हुए लड़की कहती है कि वह सुधर नहीं पा रही है, उसमें सुधरने की ताकत नहीं है और वह अपनी जान देने की सोच रही है। इस पर प्रेमानंद क्रोधित होकर कहते हैं, ‘तुम शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो, अपनी दादी को नशा देकर रात में अपने प्रेमी को घर बुलाती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे नहीं सुधर सकती, लानत है तुम्हारे मानव शरीर पर। पहली गलती करने के बाद ही तुम्हें अनुशासित होना चाहिए था। जान दे देना समस्या का समाधान नहीं है। खुद को सुधारो और अपने माता-पिता से भी कहो कि वे तुम्हें एक मौका दें।’