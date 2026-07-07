Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस

Delhi Wrong Side Driving: दिल्ली के पूर्वी इलाके प्रीत विहार में रोड रेज की एक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गलत दिशा से आ रही कार के चालक को यू-टर्न लेने का इशारा करने पर एक परिवार को निशाना बनाया गया.

इस दौरान डंडों से हमला किया गया, कई लोग घायल हुए और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला

यह घटना प्रीत विहार इलाके में हुई जब सड़क के गलत साइड से आ रही एक कार सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई जिसमें एक परिवार था. बचे हुए व्यक्ति के अनुसार, उसने ड्राइवर को बस इशारा किया कि थोड़ी दूर आगे यू-टर्न है. उस आदमी ने कहा ये लोग गलत साइड से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए मैंने बस इशारा करके उन्हें बताया कि यू-टर्न बस कुछ मीटर दूर है. वह कार से बाहर निकला और मुझे थप्पड़ मारा और आरोप लगाया कि मैंने उसे गाली दी. मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और बस यू-टर्न के लिए इशारा किया.

जो कहासुनी से शुरू हुई थी, वह जल्द ही हिंसक हो गई. एक PCR कॉल की गई और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कथित तौर पर स्थिति कंट्रोल में आने के बजाय और बिगड़ गई. गलत साइड वाली कार में बैठे लोगों ने और लोगों को मौके पर बुला लिया.

घटना का वीडियो वायरल हुआ

घटना के वीडियो में प्रीत विहार की एक बिज़ी सड़क के किनारे देर शाम का अफ़रा-तफ़री वाला नज़ारा दिख रहा है. दोनों ग्रुप अपनी कारों के आस-पास बहस करते दिखे. जल्द ही, दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी में बीच-बचाव करने की कोशिश में मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई.

जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ता गया, लड़ने वाले ग्रुप एक-दूसरे को धक्का देते और धकेलते दिखे, इसके बाद कुछ आदमी लाठियां लेकर आए, जबकि परिवार की डरी हुई औरतें चीख रही थीं. घटना के वीडियो में एक आदमी भी दिख रहा है, जिसे शायद डंडे से मारा गया था, और वह अपना खून बहता हुआ सिर पकड़े हुए था.

पुलिस वाले अपने फ़ोन पर घटना का वीडियो बनाते दिखे

आदमी ने आरोप लगाया जब हम शांति से बात कर रहे थे, तभी PCR आ गई. पुलिस वीडियो बना रही थी. इन्हीं लोगों में से एक आदमी आगे आया, हमें गालियां देने लगा और हमारे एक आदमी के सिर पर डंडे से मारा, जिससे वह खून से लथपथ हो गया. पुलिस बेबस थी. उन्होंने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. एक चश्मदीद ने भी ऐसी ही बात बताई.

Delhi: In Preet Vihar, domineering men driving on the wrong side attacked a family. 🚨 pic.twitter.com/E7Xo7nv3Oz — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 7, 2026

चश्मदीद ने कहा एक आदमी ने इस आदमी को गाली दी और थप्पड़ मारा, जिसने उसे दाईं तरफ गाड़ी चलाने के लिए कहा था. कुछ देर बाद, हाथापाई हुई, जिससे दोनों तरफ के लोग घायल हो गए. उन्होंने बेंत निकालीं और उनसे दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया. सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ.

पुलिस दोनों पार्टियों को पुलिस स्टेशन ले गई

आखिरकार, राहगीरों ने ग्रुप को अलग करने के लिए बीच-बचाव किया. बाद में पुलिस दोनों पार्टियों के लोगों को पुलिस स्टेशन ले गई. इस घटना के बाद पुलिस की कथित तौर पर कुछ न करने और मौके पर मौजूद होने के बावजूद हमले को रोकने में नाकाम रहने को लेकर आलोचना हो रही है. घटना की आगे की जांच चल रही है.