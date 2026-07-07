Home > दिल्ली > Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस

Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस

Delhi road rage video: दिल्ली के पूर्वी इलाके प्रीत विहार में रोड रेज की एक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया.

By: Shristi S | Published: July 7, 2026 9:18:09 PM IST

दिल्ली के पूर्वी इलाके प्रीत विहार में बीच सड़क पर परिवार को डंडो से मारा
दिल्ली के पूर्वी इलाके प्रीत विहार में बीच सड़क पर परिवार को डंडो से मारा


Delhi Wrong Side Driving: दिल्ली के पूर्वी इलाके प्रीत विहार में रोड रेज की एक घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि गलत दिशा से आ रही कार के चालक को यू-टर्न लेने का इशारा करने पर एक परिवार को निशाना बनाया गया.

इस दौरान डंडों से हमला किया गया, कई लोग घायल हुए और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला

यह घटना प्रीत विहार इलाके में हुई जब सड़क के गलत साइड से आ रही एक कार सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई जिसमें एक परिवार था. बचे हुए व्यक्ति के अनुसार, उसने ड्राइवर को बस इशारा किया कि थोड़ी दूर आगे यू-टर्न है. उस आदमी ने कहा ये लोग गलत साइड से गाड़ी चला रहे थे, इसलिए मैंने बस इशारा करके उन्हें बताया कि यू-टर्न बस कुछ मीटर दूर है. वह कार से बाहर निकला और मुझे थप्पड़ मारा और आरोप लगाया कि मैंने उसे गाली दी. मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और बस यू-टर्न के लिए इशारा किया.

जो कहासुनी से शुरू हुई थी, वह जल्द ही हिंसक हो गई. एक PCR कॉल की गई और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कथित तौर पर स्थिति कंट्रोल में आने के बजाय और बिगड़ गई. गलत साइड वाली कार में बैठे लोगों ने और लोगों को मौके पर बुला लिया.

घटना का वीडियो वायरल हुआ

घटना के वीडियो में प्रीत विहार की एक बिज़ी सड़क के किनारे देर शाम का अफ़रा-तफ़री वाला नज़ारा दिख रहा है. दोनों ग्रुप अपनी कारों के आस-पास बहस करते दिखे. जल्द ही, दिल्ली पुलिस के जवानों की मौजूदगी में बीच-बचाव करने की कोशिश में मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई.

जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ता गया, लड़ने वाले ग्रुप एक-दूसरे को धक्का देते और धकेलते दिखे, इसके बाद कुछ आदमी लाठियां लेकर आए, जबकि परिवार की डरी हुई औरतें चीख रही थीं. घटना के वीडियो में एक आदमी भी दिख रहा है, जिसे शायद डंडे से मारा गया था, और वह अपना खून बहता हुआ सिर पकड़े हुए था.

पुलिस वाले अपने फ़ोन पर घटना का वीडियो बनाते दिखे

आदमी ने आरोप लगाया जब हम शांति से बात कर रहे थे, तभी PCR आ गई. पुलिस वीडियो बना रही थी. इन्हीं लोगों में से एक आदमी आगे आया, हमें गालियां देने लगा और हमारे एक आदमी के सिर पर डंडे से मारा, जिससे वह खून से लथपथ हो गया. पुलिस बेबस थी. उन्होंने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. एक चश्मदीद ने भी ऐसी ही बात बताई.

चश्मदीद ने कहा एक आदमी ने इस आदमी को गाली दी और थप्पड़ मारा, जिसने उसे दाईं तरफ गाड़ी चलाने के लिए कहा था. कुछ देर बाद, हाथापाई हुई, जिससे दोनों तरफ के लोग घायल हो गए. उन्होंने बेंत निकालीं और उनसे दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया. सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ.

पुलिस दोनों पार्टियों  को पुलिस स्टेशन ले गई

आखिरकार, राहगीरों ने ग्रुप को अलग करने के लिए बीच-बचाव किया. बाद में पुलिस दोनों पार्टियों के लोगों को पुलिस स्टेशन ले गई. इस घटना के बाद पुलिस की कथित तौर पर कुछ न करने और मौके पर मौजूद होने के बावजूद हमले को रोकने में नाकाम रहने को लेकर आलोचना हो रही है. घटना की आगे की जांच चल रही है.

Tags: delhihome-hero-pos-3social mediaviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस
Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस
Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस
Delhi: गलत साइड से आई कार, बीच सड़क खूनी बवाल! परिवार पर डंडो से हमला, तमाशबीन बन खड़ी रही पुलिस