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बार-बार पीछे से हाथ हटाते रहा नाबालिग, हरकतों से बाज नहीं आ रहा था रैपिडो ड्राइवर; ऐसे सिखाया सबक…आग की तरह फैल गया वीडियो!

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नाबालिग बाइक पर पीछे बैठा हुआ है और ड्राइवर अचानक अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाकर पैसेंजर को छूने की कोशिश करता है. एक बार तो नाबालिग ने उसका हाथ हटा दिया लेकिन इसके बाद ड्राइवर ने दोबारा उसकी टांग और जांघ पर हाथ फेरने की कोशिश की.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 6:45:15 PM IST

बार-बार पीछे से हाथ हटाते रहा नाबालिग, हरकतों से बाज नहीं आ रहा था रैपिडो ड्राइवर; ऐसे सिखाया सबक...आग की तरह फैल गया वीडियो!
बार-बार पीछे से हाथ हटाते रहा नाबालिग, हरकतों से बाज नहीं आ रहा था रैपिडो ड्राइवर; ऐसे सिखाया सबक...आग की तरह फैल गया वीडियो!


उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने ‘रैपिडोज’ (Rapido) बाइक राइड के दौरान उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़ित लड़के ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी ड्राइवर को हमेशा के लिए प्लेटफ़ॉर्म से बैन कर दिया है।

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का बाइक पर पीछे बैठा है और ड्राइवर अचानक अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाकर पैसेंजर यानी उस लड़के को छूने की कोशिश करता है. लड़के ने तुरंत उस आदमी का हाथ हटा दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने फिर से उसके पैर और जांघ को छूने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो लड़के ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और रैपिडो को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मैं अभी नाबालिग हूं.’ लड़के ने बताया कि यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में हुई.

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रैपिडो कंपनी का क्या कहना है?

मामला सामने आने के बाद रैपिडो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. कंपनी ने अपने शुरुआती संदेश में लिखा, ‘हाय कुश, आपके साथ हुई इस घटना के बारे में जानकर हमें बहुत चिंता हुई है. हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. तुरंत एक्शन लेने के लिए कृपया हमें डीएम (DM) के जरिए राइड आईडी और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शेयर करें.’

इसके बाद कंपनी ने एक अपडेटेड बयान जारी किया और कहा, ‘आपके साथ जो अनुभव हुआ, उसके लिए हमें सचमुच खेद है. हम समझते हैं कि इस तरह की स्थितियां आपको बहुत असहज और परेशान कर सकती हैं. जैसा कि फोन पर बात हुई थी, कृपया जान लें कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी कैप्टन को प्लेटफ़ॉर्म से हमेशा के लिए बैन कर दिया है.’

कंपनी ने आगे कहा कि किसी की भी सुरक्षा और सम्मान से समझौता करने वाला व्यवहार उन्हें स्वीकार्य नहीं है. वहीं, लड़के ने बातचीत में बताया कि कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने आरोपी पर केस कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं दिया है. हालांकि, बाद में लड़के ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘दोस्त, रैपिडो टीम ने एक्शन ले लिया है. आपके समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद! @rapidoapp तुरंत कार्रवाई करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया.’

क्या पुलिस में शिकायत की गई?

जब लड़के से पूछा गया कि क्या उसने ड्राइवर के खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज कराई है, तो उसने बताया कि उसने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है और न ही इस बारे में करीबियों को बताया है. उसने यह भी शेयर किया कि उसने अभी तक इस घटना के बारे में अपने परिवार को भी कुछ नहीं बताया है, ताकि वे परेशान न हों.

सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को लड़के का करारा जवाब

घटना का वीडियो सामने आने के बाद ज्यादातर लोगों ने नाबालिग का समर्थन किया और उसका हौसला बढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ट्रोल किया और उसकी आलोचना करते हुए भद्दे कमेंट्स भी किए. कुछ लोगों ने तो आरोपों की सच्चाई पर भी सवाल उठाए. इन आलोचकों को करारा जवाब देते हुए 17 वर्षीय पीड़ित ने कहा, ‘नफरत फैलाना अच्छी बात नहीं है. मुझे इस बात का दुख है. मैं उम्मीद करता हूं कि लोग यह समझ पाएंगे कि यह मामला किसी जेंडर का नहीं है, बल्कि इंसानी सुरक्षा और बाल सुरक्षा (child safety) का है.’

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