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टूरिस्ट के साथ नकली सांप से मजाक करना पड़ा भारी; वायरल VIDEO पर भड़के लोग, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी!

उदयपुर की मशहूर फतहसागर झील पर व्यूज और फॉलोअर्स बटोरने के चक्कर में एक सोशस मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर की क्लास लग गई है.  वीडियो में इन्फ्लूएंसर पर्यटकों को डराने के लिए सांप फेंकता नजर आ रहा है

By: Kajal Jain | Published: June 16, 2026 4:14:05 PM IST

टूरिस्ट के साथ नकली सांप से मजाक करना पड़ा भारी; वायरल VIDEO पर भड़के लोग, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी!
टूरिस्ट के साथ नकली सांप से मजाक करना पड़ा भारी; वायरल VIDEO पर भड़के लोग, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी!


सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में लोग सिविक सेंस भूलते जा रहे हैं. उदयपुर से सामने आई घटना इसी बात का सबूत है. यहां मशहूर फतेहसागर झील पर सोशल मीडिया कंटेंट के लिए बनाए गए एक प्रैंक वीडियो ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. कुछ युवक लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पर्यटकों पर रबड़ के सांप फेंकने लगे और उनके रिएक्शन चुपचाप कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे. घटना के दौरान कई पर्यटकों ने नाराजगी जताई तो कुछ लोग इन्फ्लूएंसर को लताड़ने लगे. जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए. पुलिस ने एक्शन लिया और इन्फ्लूएंसर समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया.

क्या है पूरा मामला?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इन्फ्लूएंसर का नाम कविश डांसर बताया जा रहा है जिसने अपनी टीम के साथ फतेहसागर झील के किनारे प्रैंक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया. झील के सुंदर नजारों का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अचानक नकली सांप फेंककर डराने की कोशिश की. वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति और कुछ महिलाएं नजर आ रहे हैं जो अचानक भयभीत हो जाते हैं. 

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लोगों ने जताई नाराजगी

इस खतरनाक प्रैंक वीडियो पर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी. लोगों की चिंता थी कि प्रैंक वीडियो से झील में गिरने से पर्यटकों की जान को खतरा हो सकता था. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या अचानक खड़ी हो सकती थी. कुछ समय बाद वीडियो को पोस्ट किया गया और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी. पुलिस में शिकायत हुई और 15 जून को इन्फ्लूएंसर की पूरी टीम को हिरासत में लेकर 16 जून को डीएम के आगे पेश किया गया.

पुलिस की चेतावनी, इन्फ्लूएंसर का माफीनामा

उदयपुर पुलिस ने इन्फ्लूएंसर और उसकी टीम का एक माफीनामा वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें चारों लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं. सभी ने भविष्य में ऐसी वीडियो न बनाने की बात भी कही. इस दौरान उदयपुर पुलिस ने अपील की कि इस तरह की रील या प्रैंक वीडियो बनना अवैध और गैरकानूनी है. इससे बच्चे और महिलाएं भयभीत हो जाते हैं. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंता खड़ी हो जाती है. लाइक्स और व्यूज के लिए किसी भी जान से खेलना दंडनीय अपराध है.

जानकारी के लिए बता दें कि इन्फ्लूएंसर का कविश डांसर के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर 26,000 फॉलोअर्स हैं. इन्फ्लूएंसर ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि पर्यटकों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था. किसी को गलत लगा हो तो मैं माफी मांगता हूं.

ये भी पढ़ें:- पत्नी का हाईवोल्टेज ड्रामा: पति का सिर फोड़कर प्रेमी संग हुई थी फरार, वापस लौटकर बोली- मैं आपके साथ ही रहूंगी!

Tags: social media viral videoudaipur newsViral Newsviral prank video
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