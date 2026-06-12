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डींगे हांकना पड़ा भारी! कौन है ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला लड़का, भद्दे कमेंट्स के बाद गई नौकरी?

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर '370 रुपये की चिकन बिरयानी' की वीडियो वायरल हुई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इसके बाद लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया और प्रणित मोरे को माफी मांगनी पड़ी.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 2:38:01 PM IST

370 रुपये की बिरयानी विवाद वाला लड़का कौन है?
370 रुपये की बिरयानी विवाद वाला लड़का कौन है?


Pranit More Show Controversy: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ‘370 रुपये की चिकन बिरयानी’ काफी ट्रेंडिंग में है. लोग ये किस्सा सुनाने वाले लड़के को भी ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर महिलाएं भी इसका जवाब दे रही हैं. कुछ लड़कियों ने कहा कि जो 370 रुपये की बिरयानी की वो बात कर रहा है, उससे महंगा तो हमारा पैड आता है. वहीं कुछ लड़कियों ने कहा कि वे अब किसी से 10 रुपये की भी चीज नहीं लेंगी क्योंकि क्या पता उस व्यक्ति के मन में कितनी गंदगी है. वहीं ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला एपिसोड आते ही लोगों ने उस व्यक्ति को ट्रोल करना शुरू कर दिया. बाद में उसे अपनी इस हरकत के कारण नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा. आइए जानते हैं कौन है वो व्यक्ति?

कौन है ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाला लड़का

वायरल होने वाले व्यक्ति का नाम हिमांशु जांगड़ा है और वो गुड़गांव की एक कंपनी में काम करता था. 370 वाली बिरयानी के कमेंट के कारण उनकी कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया. कंपनी ने एक इंटरनल मीटिंग की और वर्कप्लेस पर हिमांशु के बर्ताव पर चर्चा की. वर्कप्लेस पर शिकायत नहीं मिली, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर उसे नौकरी से निकालने का फैसला लिया गया. 

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वायरल वीडियो में क्या है?

बता दें कि प्रणित मोरे के एक ‘क्राउड-वर्क’ शो से एक वीडियो वायरल हुई थी. इसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का अपने डेटिंग के किस्से सुनाता है. इसमें वो कहता है कि उसने एक महिला को 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई और इसके बाद जब महिला ने उसे घर छोड़ने को कहा, तो उसने पैसे वसूल करने के लिए लड़की के साथ समय बिताया. इसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और लोगों ने इसे पीक गुड़गांव कंटेंट बताया. 

प्रणित मोरे ने मांगी माफी

वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो बहस छिड़ गई. लोगों ने उस लड़के यानी हिमांशु जांगड़ा के साथ ही प्रणित मोरे को भी लगे हाथों लिया. लोगों ने प्रणित मोरे पर भी सवाल उठाए. वहीं इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद प्रणित ने एक नोट शेयर कर माफी मांगी. इस नोट में उन्होंने कहा, ‘एक क्राउड वर्क के दौरान की वीडियो वायरल हो रही है, जिसके कारण काफी विवाद हो रहा है. ये कमेंट ऑडियेंस ने किया था और वो मेरा व्यू नहीं था. मुझे उस बात पर हंसने की बजाय जवाब देना चाहिए था. जो भी हुआ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं. मैं आगे से ध्यान रखूंगा. मैं भी इंसान हूं और सीख रहा हूं.’

मुंबई पुलिस ने दिया जवाब

मुंबई पुलिस ने इस पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें बड़े अक्षरों में 370 रुपये लिखा था और एक जगह जीरो लिखा था. इसमें एक बिरयानी की प्लेट भी बनी थी. इस तस्वीर के साथ लिखा था आपको 370 रुपये की एक प्लेट बिरयानी मिलती है. हमारे यहां लॉक-अप में ज्यादा समय बिताने पर मुफ्त खाना दिया जाता है. 

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