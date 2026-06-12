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प्रणित मोरे विवादित शो पर बड़ा एक्शन! हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार की बढ़ीं मुश्किलें

स्टैंडअप कॉमेडियन और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट प्रणित मोरे के शो से दो विवादित वीडियोज सामने आए थे. इसको लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे के साथ ही हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें समन भेज दिया है.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 4:55:23 PM IST

प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज
प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज


Pranit More Show Controversies: प्रणित मोरे के शो से सामने आए दो विवादित वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने प्रणित मोरे ‘370 रुपये की चिकन बिरयानी’ के बाद वसूलने की बात करने वाले हिमांशु जांगड़ा और डेड बॉडी का मजाक उड़ाने वाली डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. सोशल मीडिया पर फैलाए गए आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की है. इस मामले में नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. सभी को समन भेज दिया गया है और जल्द इनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे.

जानकारी के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस का मानना है कि प्रणित मोरे द्वारा होस्ट किए गए शो  में महिलाओं, सहमति और मृत व्यक्तियों के बारे में अश्लील टिप्पणी की गई हैं. ये आपत्तिजनक और अपमानजनक है, जो अस्वीकार्य है. 

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हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ FIR

पुलिस ने इन दोनों मामलों में जांच की, तो पता चला कि एक क्लिप में हिमांशु जांगड़ा ने डेट पर पैसे खर्च करने के बदले हिमांशु जांगड़ा ने डेट पर पैसे खर्च करने के बदले उन्हें वसूलने (शारीरिक संबंध बनाने का हक) की बात कही. इससे महिलाओं को नीचा दिखाने के साथ ही उनकी सहमति के मुद्दे को हल्का बनाया गया. इसके कारण हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

सेजल पवार के खिलाफ FIR

वहीं एक अन्य वीडियो में डॉ. सेजल पवार ने मृत पुरुषों के शवों का मजाक बनाया. डेड बॉडी के बारे में अश्लील और अपमानजनक कमेंट्स किए गए, जिसे मृतकों का अपमान और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ माना गया. इसके कारण सेजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. 

प्रणित मोरे के खिलाफ एक्शन क्यों?

ये दोनों क्लिप्स प्रणित मोरे के शो में रिकॉर्ड की गईं. ये प्रमोशन के लिए जानबूझकर प्रमोट किया गया, जिससे ज्यादा व्यूज आएं और इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकें. प्रणित मोरे ने शो में इस तरह की टिप्पणी के दौरान दोनों को रोकने की बजाय दिलचस्पी दिखाते हुए मजाक बनाया. वे इन मुद्दों पर हंस रहे थे जिसके कारण उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई. 

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और सेजल पवार को समन भेजा है. उन्हें महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराना होगा. इन मामलों में एक्शन लेने के साथ ही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और यूजर्स से कंटेंट बनाते समय सावधानी बरतने की अपील की है. अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. साथ ही गलत कंटेंट को रिपोर्ट करने को भी कहा गया है.

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