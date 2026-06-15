लड़की हूं, फंसा दूंगी... दबंग महिला डाकिया की गुंडागर्दी; जब युवक ने मांगा पार्सल तो दी जेल भेजने की धमकी, होश उड़ा देगी VIRAL VIDEO!

जरा सोचिए..कोई हफ्तों से अपने गवर्नमेंट डोक्यूमेंट, चिट्ठी या पार्सल का इंतजार कर रहा हो और अचानक एक दिन पता चले कि सैंकड़ों लोगों की चिट्ठी डाकिए के घर की पड़ी-पड़ी धूल खा रही है तो आप क्या करेंगे? डाकघर जाएंगे और पोस्टमैन से बात करेंगे. ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के धारचूला से सामने आया है जहां महिला पोस्टमैन की लापरवाही और गलती छिपाने के लिए दी जा रही धमकियों ने इंडियन पोस्ट के बड़े-बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं.

एक वीडियो और खुल गई पोल

वायरल वीडियो पिथौरागढ़ के जरा जिबली गांव के पोस्ट ऑफिस की बताई जा रही है जहां एक स्थानीय शख्स डाकघर के कर्मचारियों से अपने पार्सल और ज़रूरी कागजात के लेट होने की शिकायत कर रहा था. इसी दौरान उसके हाथों में आधार कार्ड का बंडल दिखाई देता है जिसे पहुंचाने में देरी के लिए युवक ने महिला से सवाल किया, लेकिन वहां तैनात एक महिला डाककर्मी और उनके साथी बात-बात पर भड़क रहे थे और बहस करने पर उतारू थे.

शिकायत पर भड़क उठी महिला

वीडियो में स्थानीय व्यक्ति महिला पोस्टमैन से सवाल कर रहा था जबकि वहां खड़ा एक अन्य शख्स पूरे मामले की रिकॉर्डिंग करता है. इसी बात पर महिला भड़क जाती है और कहती है कि वीडियो क्यों ले रहा है. तभी बहस नया मोड लेती है और महिला निवासियों से अपनी सरकारी नौकरी की पद-प्रतिष्ठा को लेकर इल्जाम लगाने लगती है. महिला ने आरोप लगाए कि सरकारी कर्मचारी होने पर स्थानीय लोगों ने उससे ठीक से बात नहीं की और अपमानजनक व्यवहार करने लगे.

लड़की हूं, फसा दूंगी..वाली धमकी

स्थानीय निवासियों के जवाब पर महिला पोस्टमैन के अलावा वहां खड़ा उसका सहकर्मी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और शिकायत करने लगरता है कि लोगों ने फोन कॉल के जवाब नहीं दिए और हर चिट्ठी गांव वालों की नहीं होती. स्थानीय लोगों ने महिला पोस्टमैन की बदनाम करने धमकियों का भी खुलासा किया. वीडियो के अंत में महिला कहती नजर आ रही है कि लड़की हूं, तुझे फसा दूंगी.

जब इंस्पेक्टर साहब पहुंचे

इस घटना की वीडियो वायरल होते ही डाक विभाग के आला अधिकारी भी हरकत में आ गए. आनन-फानन में एक पोस्ट ऑफिस इंस्पेक्टर जांच के लिए सीधे जरा जिबली डाकघर पहुंचा. जहां उस पोस्टवुमन के कमरे की जांच की गई. वहां डिलीवर न की गई चिट्ठियों, सरकारी कागजातों और पार्सलों से भरी कई बोरियां और ढेर मिले. यानी स्थानीय लोग जो महीनों से शिकायत कर रहे थे कि उनके घर डाक नहीं पहुंच रही है, वो बात शत-प्रतिशत सच साबित हुई.

“ladki hun, tujhe fasa dungi!” Shocking arrogance by a Haryana postwoman in Dharchula, Uttarakhand. No PARCELS delivered for months. When villagers complained, she & her male colleague THREATENED and ABUSED them. @IndiaPostOffice suspend thm fr this GUNDA behaviour immediately! pic.twitter.com/ExLX53Ghbo — Himalayan Hindu (@himalayanhindu) June 13, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस बड़ी लापरवाही और सामान के ढेरों को लेकर अभी तक डाक विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी नहीं आई है. लेकिन इस घटना ने पहाड़ों में सुस्त डाक व्यवस्था का भांडाफोड़ कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग लताड़ लगा रहे हैं. कुछ लोगों ने महिला को सस्पेंड करने और सख्स कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

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