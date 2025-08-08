Home > वायरल > Gold Digger गर्लफ्रेंड! डेट पर जाने के लिए बॉयफ्रेंड से मंगवा ली भीख, आशिक ने किया कुछ ऐसा, पूरे Jaipur की भर आईं आंखें

Jaipur: राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल, यहाँ एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए राजस्थान की पूरी जनता से मदद मांग ली। इस दौरान उसने अपने UPI स्कैनर के कई पोस्टर छपवाए।

August 8, 2025

Jaipur: राजस्थान के जयपुर से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल, यहाँ एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए राजस्थान की पूरी जनता से मदद मांग ली। इस दौरान उसने अपने UPI स्कैनर के कई पोस्टर छपवाए। फिर उन्हें जगह-जगह चिपका दिया। दिलचस्प बात ये है कि इस पोस्टर में लिखा था – मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया मदद करें।

डिजिटली मांगी भीख 

इतना ही नहीं बल्कि लोग इसे स्कैन करके युवक को पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ‘हेल्प मी’ लिखे इन पोस्टरों की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं, तो लोगों ने इस पर  कई तरह की प्रतिक्रिया दी और खूब मजे लिए। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस युवक का नाम राहुल प्रजापति है। राहुल ने अपने प्यार के लिए जयपुर के पर्यटन स्थल वर्ल्ड ट्रेड पार्क, गौरव टावर, पत्रिका गेट जैसी जगहों पर इस पोस्टरों को लगाया।

कमैंट्स की आ गई बाढ़ 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल का खाता पीएनबी में है, उनका प्यार किसी सरकारी बैंक के साथ कोई ठोस योजना लग रहा है। अब ये प्यार है या फेमस होने का एक तरीका। ये तो राहुल ही जाने। लेकिन उनके इस अनोखे आइडिया ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। इस दौरान एक यूजर ने लिखा- भाई को नोबेल प्राइज दे दो, प्यार की भीख मांगने के लिए भी हुनर चाहिए। एक और यूजर ने लिखा- ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?

