UP पुलिस की गुंडाई! महिलाओं का गला घोंटकर जमीन पर पटका, साड़ी तक खुल गई लेकिन…Video देख खौल उठेगा खून

UP Police Viral Video: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आ रहा है। इस विसो में पुलिस और ग्रामीणों के बीच अच्छी खासी हाथापाई देखने को मिल रही है। दरअसल, घंटों चले बवाल में पुलिस और पत्रकारों समेत कई ग्रामीण बुरी तरह घायल हो गए। दरअसल, हुआ कुछ यूँ की बिजली के खंभे पर चढ़ा ब्रजेश नाम का एक बिजली कर्मचारी अचानक बिजली लाइन चालू होने पर करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसके परिजनों ने युवक का शव पावर हाउस के सामने रखकर जबरदस्त हंगामा किया। ये बवाल इतना बढ़ गया कि इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बेटे की मौत पर भड़क उठे परिजन

आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये घटना ठठिया थाना क्षेत्र के पुनगरा गांव की बताई जा रही है। दरअसल, पुनगरा गांव निवासी बृजेश शुक्रवार को पुनगरा गांव में बिजली के खंभे पर बिजली लाइन ठीक कर रहा था। जिस दौरान शटडाउन लेने के बाद अचानक बिजली आपूर्ति शुरू हो गई, वहीँ फिर ये शख्स करंट के चपेट में आ गया और उसी दौरान इसने दम तोड़ दिया। वहीँ इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, तो हंगामा मच गया और अचानक मातम छा गया। परिजन युवक का शव लेकर तिर्वा विद्युत उपकेंद्र पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे।

Aniruddhacharya: ‘ब्लू है पानी-पानी गाना देखा है’ अनिरुद्धाचार्य ने Sunny Leone के गाने पर कर डाली ऐसी टिप्पणी, सुन कान से आने लगेगा खून

महिला का गला घोंटकर जमीन पर पटका

वहीँ इस दौरान पीड़ित परिवार की पुलिस से किसी बात को लेकर बहस हो गया। वहीँ फिर ये बहस मारपीट में कब बदल गई पता ही नहीं चला। इस दौरान पीड़ित के परिवार और पुलिसवालों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने बिजली सबस्टेशन और पुलिस पर पथराव कर दिया। इसमें पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना की कवरेज कर रहे पत्रकार भी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने ग्रामीणों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तिर्वा थाना प्रभारी महिलाओं का गला घोंटकर उन्हें ज़मीन पर पटक रहे हैं। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और कन्नौज के पुलिस कप्तान विनोद कुमार मौके पर पहुँचे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ा गया।