दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video

Police Kindness Video: एक पुलिस ऑफिसर का एक प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल ले जाने का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उसका पति नशे में था. यह घटना महाराष्ट्र के मुंबई में हुई. यह वीडियो उस आदमी ने ही रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कह रहा है, “मैंने थोड़ी शराब पी रखी है. मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ. अभी रात के 10:30 बजे हैं.” उसने आगे कहा, “मेरे घर के पास नाकाबंदी है, पुलिस ने मुझे आगे जाने से रोक दिया है.”

मिन्नते करते रह गए पति-पत्नी

इसके बाद उस आदमी को एक पुलिस ऑफिसर से मिन्नतें करते हुए सुना गया, “सर, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. मुझे बस 2 किलोमीटर गाड़ी चलानी है… मेरी पत्नी की हालत देखिए.” महिला भी ऑफिसर से मिन्नतें करती हुई दिखी. इसके बाद ऑफिसर ने जो किया, उससे वो आदमी हैरान रह गया. पुलिसवाले ने उसे अपनी कार से बाहर निकलने को कहा, “बाहर आइए. आप बाहर आइए.” फिर उसने उस आदमी से नरमी से कार की पिछली सीट पर बैठने को कहा.

पुलिसवाले ने की हैरान कर देने वाली हरकत

फिर मुंबई पुलिस ऑफिसर ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और गर्भवती महिला से कहा, “हम आप लोगों की सेवा के लिए हैं और हमारा पहला फर्ज है कि आपको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाना.” ऑफिसर ने उस आदमी से वीडियो बनाते रहने को कहा ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस इस तरह से भी लोगों की मदद करती है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने ऑफिसर की तारीफ़ की. एक X यूज़र ने कहा, “ड्यूटी से बढ़कर, उन्होंने दया दिखाई. यही बात एक सच्चे ऑफिसर को बनाती है.” कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने “बहुत इज़्ज़त” और “बिग सैल्यूट” जैसे कमेंट्स पोस्ट किए.

