Home > वायरल > दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video

दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video

Viral Video: एक पुलिस ऑफिसर का एक प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल ले जाने का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उसका पति नशे में था. यह घटना महाराष्ट्र के मुंबई में हुई.

By: Heena Khan | Published: January 3, 2026 12:02:04 PM IST

police viral video
police viral video


You Might Be Interested In

Police Kindness Video: एक पुलिस ऑफिसर का एक प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल ले जाने का दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उसका पति नशे में था. यह घटना महाराष्ट्र के मुंबई में हुई. यह वीडियो उस आदमी ने ही रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो कह रहा है, “मैंने थोड़ी शराब पी रखी है. मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ. अभी रात के 10:30 बजे हैं.” उसने आगे कहा, “मेरे घर के पास नाकाबंदी है, पुलिस ने मुझे आगे जाने से रोक दिया है.”

मिन्नते करते रह गए पति-पत्नी

इसके बाद उस आदमी को एक पुलिस ऑफिसर से मिन्नतें करते हुए सुना गया, “सर, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए. मुझे बस 2 किलोमीटर गाड़ी चलानी हैमेरी पत्नी की हालत देखिए.” महिला भी ऑफिसर से मिन्नतें करती हुई दिखी. इसके बाद ऑफिसर ने जो किया, उससे वो आदमी हैरान रह गया. पुलिसवाले ने उसे अपनी कार से बाहर निकलने को कहा, “बाहर आइए. आप बाहर आइए.” फिर उसने उस आदमी से नरमी से कार की पिछली सीट पर बैठने को कहा.

You Might Be Interested In



पुलिसवाले ने की हैरान कर देने वाली हरकत 

फिर मुंबई पुलिस ऑफिसर ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और गर्भवती महिला से कहा, “हम आप लोगों की सेवा के लिए हैं और हमारा पहला फर्ज है कि आपको सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाना.” ऑफिसर ने उस आदमी से वीडियो बनाते रहने को कहा ताकि लोगों को पता चले कि पुलिस इस तरह से भी लोगों की मदद करती है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने ऑफिसर की तारीफ़ की. एक X यूज़र ने कहा, “ड्यूटी से बढ़कर, उन्होंने दया दिखाई. यही बात एक सच्चे ऑफिसर को बनाती है.” कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने “बहुत इज़्ज़त” और “बिग सैल्यूट” जैसे कमेंट्स पोस्ट किए.

Magh Mela 2026: मासूम मुस्कान और कजरारी आंखें लूट लेंगी दिल! मोनालिसा के बाद माघ मेले में वायरल हुई ‘बासमती’, देखें Video

You Might Be Interested In
Tags: mumbai newsPolicepregnant womanviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video
दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video
दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video
दर्द में तड़प रही थी पत्नी, नशे में था पति; पुलिसवाले की ईमानदारी पर है शक तो देख लें ये Video