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Video: शख्स ने की ‘मन की बात’ से जुड़ी मजेदार रिक्वेस्ट; फिर PM मोदी ने कुछ इस तरह दिया जवाब

PM Modi News: एक इंस्टाग्राम रील में, दुआ ने मज़ाक में अपने पिता की लीडर के लिए तारीफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर PM रेडियो प्रोग्राम "मन की बात" में चीनी कम करने की बात करते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 21, 2026 11:15:12 PM IST

शख्स ने की PM मोदी से मजेदार रिक्वेस्ट
शख्स ने की PM मोदी से मजेदार रिक्वेस्ट


Yuvraj Dua Instagram Reel: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवराज दुआ का इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो फिर से शेयर किया. पोस्ट में, PM ने हेल्दी रहने की अहमियत दोहराई और लोगों से चीनी कम खाने की अपील की.

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युवराज दुआ की पोस्ट?

एक इंस्टाग्राम रील में, दुआ ने मज़ाक में अपने पिता की लीडर के लिए तारीफ़ ज़ाहिर करते हुए कहा कि अगर PM रेडियो प्रोग्राम “मन की बात” में चीनी कम करने की बात करते हैं, तो उनके पिता सुन सकते हैं और चीनी कम खा सकते हैं.

वीडियो में दुआ कहते हैं, “मिस्टर मोदी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. क्योंकि आपके शब्द मेरे पिता के लिए इंस्ट्रक्शन हैं, अगर आप अगली ‘मन की बात’ में चीनी कम खाने के खिलाफ कुछ कहते हैं, तो मेरे पिता की चीनी की खपत कम हो सकती है.”

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PM मोदी ने क्या रिएक्ट किया?

PM ने वीडियो पर हल्के-फुल्के मैसेज के साथ जवाब दिया जिसमें हेल्दी रहने की सलाह भी दी गई है. रील शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “युवराज के कहने पर, मैं उनके पिता (और बाकी सभी लोगों) से चीनी कम खाने की रिक्वेस्ट करूँगा… हेल्दी रहो, खुश रहो! और…”

फिर PM ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ की अगली स्लाइड पर अपना मैसेज जारी रखा, जिसमें लिखा था, “अपनी सेहत पर ध्यान दें. अच्छा खाएं. हेल्दी खाएं. ज़्यादा चीनी कई तरह की बीमारियों को बुलावा देती है. फिर ज़ाहिर है, मोटापे का खतरा भी मंडरा रहा है. साथ ही, योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएँ. यह फिट और एक्टिव रहने का एक शानदार तरीका है.”

युवराज दुआ ने बाद में PM मोदी के उनका वीडियो शेयर करने पर अपनी खुशी ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा, “यह तो, वीडियो कहाँ पहुँच गया. कभी सोचा नहीं होगा [यह काफी अजीब हो गया है; देखो वीडियो कितनी दूर तक पहुँच गया है. मैंने कभी सोचा नहीं होगा.”

युवराज दुआ कौन हैं?

युवराज दुआ एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें फोर्ब्स की इंडिया के टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2023 की लिस्ट में शामिल किया गया था. हालांकि उन्होंने अपना करियर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन उन्होंने पैंडेमिक के दौरान ऑनलाइन फनी वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया.

2023 में, दुआ तब वायरल हुए जब यह पता चला कि उन्होंने एक डायलेक्ट कोच के तौर पर काम किया, और फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह को उनके कैरेक्टर रॉकी रंधावा के लिए पंजाबी एक्सेंट सिखाया. वह प्यार और अरमान (2024) और ट्विन फ्लेम्स पार्ट II (2025) जैसे शो में भी दिखे हैं.

दिल्ली में रहने वाले, उनका कंटेंट अक्सर युवाओं और राजधानी से जुड़े सब्जेक्ट्स के आस-पास घूमता है. यह रिपोर्ट लिखते समय, इंस्टाग्राम पर उनके 1.1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे.

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Tags: instagrampm modiviral videoYuvraj DuaYuvraj Dua Reel
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