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जाओ पहले बाथरूम करके आओ…. झारखंड से दहला देने वाला वीडियो: बंद कमरे में रोती रहीं नन्हीं बच्चियां, जालिम प्रिंसिपल ने बेरहमी से ढाया कहर!

जपाला के प्ले स्कूल में मासूम बच्चियों की शिक्षक द्वारा बेरहमी से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने हर माता-पिता की नींद उड़ा दी है. बताया जा रहा है कि यह घटना 2022 की है

By: Kajal Jain | Published: June 13, 2026 4:56:31 PM IST

जाओ पहले बाथरूम करके आओ.... झारखंड से दहला देने वाला वीडियो: बंद कमरे में रोती रहीं नन्हीं बच्चियां, जालिम प्रिंसिपल ने बेरहमी से ढाया कहर!
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बच्चे तो बच्चे होते हैं. वे गलतियां करेंगे, शरारत करेंगे, यह बड़े होने और मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंचने की प्रोसेस का ही हिस्सा है. इस प्रक्रिया में माता-पिता और शिक्षकों से ठोड़ी डांट-फटकार भी मिलती है पर क्या शिक्षकों को क्रूरता करने का अधिकार है? झारखंड के जपला से एक ऐसा हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है जिसमें एक शिक्षक दो छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है. दोनों बच्चियों के साथ अमानवीय हिंसा की घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं. यूजर्स ने शिक्षक पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना झारखंड के पलामू जिले के हुसैनबाद स्थित जापला की बताई जा रही है जहां लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल में एक शिक्षक मासूम छात्राओं के साथ क्रूरता करते नजर आ रहा है. फुटेज दिखने में ऐसी लग रही है मानो चुपके से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया हो.

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आरोपी शिक्षक को स्कूल का प्रिंसिपल शशिकेश शिशुपाल कश्यप के रूप में हुआ है, जो बच्चियों पर बेरहमी से एक के बाद एक थप्पड़ बरसाते और बुरी तरह से चिल्लाते नजर आ रहे हैं. 

वायरल वीडियो ने उड़ाए होश

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स की कड़ी नाराजगी देखी जा रही है. वीडियो में शिक्षक पहले एक छात्रा को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता नजर आ रहा है.

बच्ची रोते हुए शौच के लिए पूछती है तो शिक्षक चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ पहले बाथरूम करके आओ…बच्ची के जाने के बाद एक दूसरी मासूम छात्रा शिक्षक रडार पर आती है और फिर मासूम की बेरहमी से पिटाई होती है. इस दौरान कक्षा में बैठे दूसरे बच्चे सहम जाते हैं और भयावह घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहते हैं.

2022 का है वीडियो?

Followup Jharkhand के मुताबिक, पलामू एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए, जिसमें घटना साल 2022 का बताई गई है. इस मामले में शिक्षक पर कार्रवाई की जा चुकी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला हुसैनाबाद महिला थाना में कांड संख्या-12/2022 के तहत 30 अगस्त 2022 में ही रजिस्टर हो चुका है.

भारतीय दंड संहिता एंव धारा 75/82 जे.जे.एक्ट अधिनियम के तहत एआईआर दर्ज करके शिक्षक को हिरासत में भेजा गया था और विधिम्मत कार्रवाई की गई थी. पुलिस ने लोगों से भ्राम न फैलाने की भी अपील की है.

ये भी पढ़ें:- नकली NSG कमांडो की फौज लेकर छावनी में घूम रहा 21 साल का ‘फर्जी ब्रिगेडियर’, भांडाफोड हुआ तो आर्मी इंटेलिजेंस भी रह गई दंग!

Tags: Child Safety Newscrime newsJharkhand Newssocial media viral video
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