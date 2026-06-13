जाओ पहले बाथरूम करके आओ.... झारखंड से दहला देने वाला वीडियो: बंद कमरे में रोती रहीं नन्हीं बच्चियां, जालिम प्रिंसिपल ने बेरहमी से ढाया कहर!

बच्चे तो बच्चे होते हैं. वे गलतियां करेंगे, शरारत करेंगे, यह बड़े होने और मेच्योरिटी के लेवल पर पहुंचने की प्रोसेस का ही हिस्सा है. इस प्रक्रिया में माता-पिता और शिक्षकों से ठोड़ी डांट-फटकार भी मिलती है पर क्या शिक्षकों को क्रूरता करने का अधिकार है? झारखंड के जपला से एक ऐसा हैरतअंगेज वीडियो सामने आया है जिसमें एक शिक्षक दो छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है. दोनों बच्चियों के साथ अमानवीय हिंसा की घटना तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं. यूजर्स ने शिक्षक पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना झारखंड के पलामू जिले के हुसैनबाद स्थित जापला की बताई जा रही है जहां लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल में एक शिक्षक मासूम छात्राओं के साथ क्रूरता करते नजर आ रहा है. फुटेज दिखने में ऐसी लग रही है मानो चुपके से कैमरे में रिकॉर्ड किया गया हो.

आरोपी शिक्षक को स्कूल का प्रिंसिपल शशिकेश शिशुपाल कश्यप के रूप में हुआ है, जो बच्चियों पर बेरहमी से एक के बाद एक थप्पड़ बरसाते और बुरी तरह से चिल्लाते नजर आ रहे हैं.

You drop off the love of your lives to schools with a hope that the schools will teach them how to do the rights things and learn how to be independent. And then those very schools hire these monsters teachers who take pride in slapping toddlers in the faces. SLAPPING… pic.twitter.com/QK1GMdVk1Z — Aamir Khan (@AamirKhan78) June 13, 2026

वायरल वीडियो ने उड़ाए होश

बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स की कड़ी नाराजगी देखी जा रही है. वीडियो में शिक्षक पहले एक छात्रा को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता नजर आ रहा है.

बच्ची रोते हुए शौच के लिए पूछती है तो शिक्षक चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ पहले बाथरूम करके आओ…बच्ची के जाने के बाद एक दूसरी मासूम छात्रा शिक्षक रडार पर आती है और फिर मासूम की बेरहमी से पिटाई होती है. इस दौरान कक्षा में बैठे दूसरे बच्चे सहम जाते हैं और भयावह घटनाक्रम को चुपचाप देखते रहते हैं.

2022 का है वीडियो?

Followup Jharkhand के मुताबिक, पलामू एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के निर्देश दिए, जिसमें घटना साल 2022 का बताई गई है. इस मामले में शिक्षक पर कार्रवाई की जा चुकी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला हुसैनाबाद महिला थाना में कांड संख्या-12/2022 के तहत 30 अगस्त 2022 में ही रजिस्टर हो चुका है.

भारतीय दंड संहिता एंव धारा 75/82 जे.जे.एक्ट अधिनियम के तहत एआईआर दर्ज करके शिक्षक को हिरासत में भेजा गया था और विधिम्मत कार्रवाई की गई थी. पुलिस ने लोगों से भ्राम न फैलाने की भी अपील की है.

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