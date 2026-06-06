फोन छीनने गया बदमाश, महिला ने खींच लिया ट्रेन के अंदर; फिर की जमकर धुनाई, VIDEO

कहीं भी बाहर जाने पर अपने सामान का हमें ध्यान रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सामान पर दूसरों की नजर रहती हैं. रेलवे स्टेशन पर अक्सर चोरी की घटनाएं सामने आती हैं. अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चोरी करने वाले युवक को ये हरकत करना इतना भारी पड़ा कि उसे पकड़कर उसकी खूब धुनाई कर दी गई. देखें क्या है वीडियो.

क्या है वायरल वीडियो?

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चलती ट्रेन की खिड़की से फोन चोरी करने की एक नाकाम कोशिश दिखी. वायरल क्लिप में संदिग्ध चोर ने खिड़की से ट्रेन के अंदर बैठी महिला का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की. लेकिन भागने से पहले ही महिलाओं ने उसे पकड़ लिया और खिड़की से ही चोर को अंदर घसीट लिया, फिर उसकी खूब पिटाई की. इस घटना ने यात्रियों को हैरान कर दिया.

क्या बोले नेटिजंस?

वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई लोगों ने घटना के दौरान महिलाओं द्वारा दिखाई गई हिम्मत और सतर्कता की तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि इसीलिए खिड़की पर बैठे यात्रियों को सावधान रहना चाहिए. दूसरे यूजर ने बोला- ‘ये बताओ कैमरा मैन भी चोर था क्या जो चोरी से पहले ही वीडियो बनाने लग गया.’ वहीं एक अन्य ने कहा, क्या चोर बनेगा रे भाई तू. इसके अलावा अन्य ने कहा कि महिला ने गजब की हिम्मत दिखाई. साथ ही कुछ ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि महिला की ताकत और सूझबूझ की तारीफ की.

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