Phone Explosion: पैंट की जेब में फटा फोन! हाथ और प्राइवेट पार्ट झुलसा? वायरल तस्वीरें देख कांपेंगे आप

Phone Explosion: सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया गया है कि गाज़ियाबाद के एक व्यक्ति की जेब में Samsung Galaxy S26 फट गया, जिससे उसके हाथ और शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह झुलस गया. इस घटना से ऑनलाइन गुस्सा फैल गया है और कई यूज़र्स फ़ोन की बैटरी में कथित खराबी को लेकर Samsung से जवाब मांग रहे हैं.

पेंट की जेब में था फोन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Reddit पर वायरल और बाद में X पर शेयर की गई एक पोस्ट के अनुसार, माजिद नाम का यह व्यक्ति गाज़ियाबाद से ग्रेटर नोएडा के डंकापुर स्थित अपने गाँव जा रहा था, तभी उसने महसूस किया कि उसका लगभग एक महीने पुराना स्मार्टफ़ोन असामान्य रूप से गर्म हो गया है. पोस्ट में दावा किया गया है कि जब फ़ोन उसकी पैंट की जेब में ही था, तभी उससे धुआँ निकलने लगा. इससे पहले कि माजिद फ़ोन को बाहर निकाल पाता, उसमें कथित तौर पर धमाका हो गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. बताया जा रहा है कि आस-पास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़े और उसे पास के अस्पताल ले गए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है.

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वायरल हुआ फोटो

वायरल पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीरों में हैंडसेट को काफ़ी नुकसान पहुँचा हुआ दिख रहा है, जिसमें बैटरी वाला हिस्सा बुरी तरह जला हुआ और पिछला पैनल पिघला हुआ नज़र आ रहा है. subreddit r/samsuunggalaxy पर एक पोस्ट के अनुसार, इस घटना का ज़िक्र इस तरह किया गया: “एक और दिन, एक और धमाका: भारत में एक व्यक्ति की जेब में Galaxy S26 में धमाका हुआ, जिससे उसका मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया.”

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