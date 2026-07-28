महिला ने होटल की जगह जेल का कमरा कर लिया बुक, स्टाफ का मजेदार जवाब सुन रह जाएंगे हैरान

Viral News: वीकेंड पर रहने की जगह ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिलीपींस की एक ट्रैवलर ने लगभग सबसे सस्ता तरीका ढूंढ ही लिया था. मुफ्त रहना-सहना, खाना और 24/7 हथियारबंद सुरक्षा. घूमने-फिरने का प्लान बनाते हुए उसने एक लोकल होटल समझकर कमरे की उपलब्धता के बारे में पूछने के लिए मैसेज किया. जिसके बाद स्टाफ ने तुरंत उसे सही जानकारी दी और जवाब देते हुए कहा कि मैम यह महिलाओं के लिए जेल हैं.

अपनी गलती का एहसास होने पर ट्रैवलर ने माफी मांगी. हालांकि, जेल अधिकारियों द्वारा इस बातचीत को ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद यह सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच हंसी-मजाक का विषय बन गया.

कैसे शुरू हुआ?

यह सब तब शुरू हुआ जब महिला ने BJMP बागियो सिटी जेल फीमेल डॉरमेट्री से सोशल मीडिया के माध्यम से वहां ‘कमरों’ की उपलब्धता के बारे में पूछा. इसके बाद स्टाफ ने तुरंत उसकी गलती बताई, उसे सुधारा और समझाया कि वह होटल के बजाय जेल को मैसेज कर रही थी. उन्होंने लिखा कि मैम, यह महिलाओं के लिए जेल है. महिला को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सॉरी कहकर माफी मांगी.

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जेल अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

यह घटना तब सामने आई जब जेल अधिकारियों ने महिला की अनुमति से इस बातचीत को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का फैसला किया. ब्यूरो ऑफ जेल मैनेजमेंट एंड पेनोलॉजी के आधिकारिक पेज पर शेयर की गई एक अनुवादित फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि तो, एक स्टेकेशन…चलिए शुरू करते हैं! यह एकदम सही समय है, बागियो की यात्रा आखिरकार इस वीकेंड हो रही है, अब यह सिर्फ एक ऐसा प्लान नहीं है जो कभी पूरा नहीं होता.

इसके अलावा, जेल अधिकारियों ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा कि बस एक याद दिलाने वाली बात: BJMP जेल की सुविधाएं होटल नहीं हैं और साथ ही जोड़ा कि फिर भी, हम BJMP के नियमों के अनुसार अपनी जेल में बंद लोगों (PDL) की उचित और मानवीय देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अपनी सुविधाओं को सुरक्षित और साफ-सुथरा रखने की कोशिश करते रहते हैं.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस वायरल बातचीत ने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच हंसी की लहर दौड़ा दी, जिन्होंने कई तरह की टिप्पणियां कीं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि कितना मजेदार है! कम से कम जेल ने जवाब तो दिया. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि मुफ्त खाना और रहना-सहना, साथ ही 24/7 गार्ड भी, तो यह सुरक्षित है. इसके अलावा, तीसरे ने कहा कि यह तो और भी अच्छा है. कोई पेमेंट नहीं, सुरक्षा भी है और खाना भी! चौथे ने कमेंट करते हुए लिखा कि मुफ्त में रहने के लिए पहले गलती करो. कई लोगों ने हंसने वाले इमोजी के साथ पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी.

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