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बिना कपड़ों के बाथरूम सिंगर बनी Payal Rohatgi, वायरल वीडियो देख फैंस बोले- ‘अब तो बेशर्मी की हर हद पार’

Payal Rohatgi Viral Video: रियलिटी शो और फिल्मों से लेकर टेलीविजन और एंटरप्रेन्योरशिप तक, पायल रोहतगी खुद को नया रूप देने से कभी पीछे नहीं हटीं. इतने सालों में, एक्टर अपनी बेबाक पर्सनैलिटी, रियलिटी टेलीविज़न पर आने और योग और फिटनेस के लिए अपने पैशन के लिए जानी जाती हैं.

By: Heena Khan | Published: September 9, 2026 9:39:12 AM IST

Payal Rohatgi Viral Video
Payal Rohatgi Viral Video


Payal Rohatgi Viral Video: रियलिटी शो और फिल्मों से लेकर टेलीविजन और एंटरप्रेन्योरशिप तक, पायल रोहतगी खुद को नया रूप देने से कभी पीछे नहीं हटीं. इतने सालों में, एक्टर अपनी बेबाक पर्सनैलिटी, रियलिटी टेलीविज़न पर आने और योग और फिटनेस के लिए अपने पैशन के लिए जानी जाती हैं. वहीं उन्होंने अब एक ऐसी हरकत की है जिसे देख आपको भी शर्म आ जाएगी. बाथरूम सिंगर बनने की कोशिश में पायल ने बेशर्मी की हर एक हद पार कर दी है. इतना ही नहीं उन्होंने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. वहीं अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

वायरल हुआ भद्दा वीडियो

बता दें कि इस वायरल वीडियो में पायल बेतुकी हरकतें करती दिखाई दे रही हैं. इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पायल बिना कपड़ो के अजीब ढंग से गाना गए रही हैं. वीडियो में जो गाना पायल गए रही हैं वो बेहद मशहूर और लोगों का पसंदीदा गाना (lag ja gale) है. इस वीडियो को देख  फैंस बड़े हैरान हैं और अब इनकी हरकतों पर तरह-तरह के कमैंट्स भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं, पायल इस वीडियो में बिना मेकअप के दिखाई दे रही हैं. 

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सिंगिंग सीखने पर पायल रोहतगी

वहीं कुछ समय पहले सिंगिंग सीखने के बारे में बात करते हुए, पायल ने कहा, यह अच्छा है. यह सच में एक अच्छा ज़ोन है. हर कोई मेरा नेचर जानता है क्योंकि मैंने बहुत सारे रियलिटी शो किए हैं. लेकिन एक एक्ट्रेस के तौर पर, जब हम किसी फिल्म के सेट पर जाते हैं, तो हम अक्सर माहौल को देखते हैं. हम कैरेक्टर को समझने और इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं. अपने पूरे एक्टिंग करियर में, मैंने जो भी काम किया है, और जिन भी अनुभवी लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैंने हमेशा इमोशन और सीन की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी आवाज़ को मॉड्युलेट किया है, और यह ठीक है. लेकिन सिंगिंग एक बिल्कुल अलग जगह है जहाँ आप अपनी आवाज़ को अलग तरह से मॉड्युलेट करना सीखते हैं. मैंने हाल ही में उस पहलू को समझने और उसमें मास्टर करने की कोशिश शुरू की है. देर आए दुरुस्त आए.

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Tags: home-hero-pos-6Payal Rohatgiviral video
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